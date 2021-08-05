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【升學就業】大學畢業生失業率2.9%創11年新高　僅教育及醫療學科薪酬「疫市」上升

社會 19:38 2021/08/05

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教資會最新數據顯示，去年8間資助大學畢業生失業率創11年新高，僅教育及醫療學科人工逆市上升。（資料圖片）

疫情令大學生求職受阻，大學教育資助委員會（UGC）最新數據顯示，8間資助大學畢業生平均年薪26.6萬，按年減1.5%，僅教育及醫療學科人工逆市上升，整體失業率更創11年新高，達2.9%，而升學及移民比率同創近年新高，有大學回應指疫情下全球經濟活動受創，就業市場難免受壓。

升學及移民比率均創近年新高

2019/20學年八大共有21,042名全日制學士學位課程畢業生。截至去年底，18,732名畢業生回覆調查，72.9%（13,650人）獲全職工作，平均年薪26.6萬元，比前年27萬元少1.5%，除就業前景較穩定的教育、醫科、牙科和護理學科，大部分類別學科畢業生薪酬均下跌，被指疫下出路較好的工程及科技科，亦按年減2.1%至23.3萬元。

去年八大有434名畢業生失業，扣除選填「升學」及「其他」，失業率達2.9%，創11年新高，分別較2018/19及2017/18學年，分別高出0.1及0.9個百分點；中文大學及嶺南大學畢業生失業率均高過平均數，分別達5.7%及4.4%。整體就業不足率亦高達4%，較前年低0.4個百分點。

面對經濟不景，部分學生選擇繼續升學，數據顯示去年2,900名畢業生升學，佔15.5%，按年增4個百分點；同時，包括未有求職者、「已移民的本地畢業生」及「返回原居地升學或就業的非本地畢業生」的「其他」畢業生，共有1,008人，佔5.4%，亦按年增1.5個百分點；上述兩項比率，均高過2008年金融海嘯後時期。

畢業生失業率最高的中大回應表示，持續疫情下，全球經濟活動受創，就業市場難免受壓，校方有主動接觸僱主、商會及校友等，為學生提供更多全職和實習崗位，並透過「中大支援基金」支持部份項目，並於本學年舉辦了近70場企業招聘講座、推廣200多場公司網上招聘活動座談會等。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：馮琪雅

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