【疫苗接種】恒地內部電郵呼籲員工接種疫苗　發言人回應指公司隨政府做法非強逼員工接種

▲ 恒地向員工發內部電郵，呼籲員工接種疫苗。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃於2月26日正式展開，為鼓勵更多市民接種疫苗，政府及各大機構推出不同疫苗獎賞外，港府日前宣布公務員、醫院管理局員工、安老和殘疾人士院舍員工，以及中小學、幼稚園和特殊學校員工必須接種新冠疫苗，否則要自費定期接受病毒檢測。四大發展商恒基地產日前向員工發內部電郵，呼籲員工接種疫苗，若不接種疫苗便須自費進行檢測。恒地發言人回覆TOPick記者指，措施並非強逼員工接種疫苗，而是跟隨日前政府的做法。。

恒地向員工發內部電郵，呼籲員工接種疫苗。內部電郵由恒基地產副主席林高演署名發出，電郵中提及恒地在業務月會後決定，下月起全體員工需要接種最少一劑新冠疫苗，若本身因健康理由不宜接種，員工要上載醫生證明予人力資源部以豁免接種。而下月起仍未完成接種第一劑疫苗的員工，必須每隔兩星期進行一次深喉唾液測試，並上載測試結果到公司系統。

恒地發言人回覆TOPick記者表示，恒地日前響應政府呼籲並鼓勵其員工接種疫苗，如9月底前員工接種率達7成，便可享1,000元現金；如接種率達85%，則可享2,000元現金。

發言人指，員工若在9月底前未有接種，須自費定期接受病毒檢測。發言人強調，相關安排是隨政府呼籲及參考政府做法，並非強制或要求員工接種。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒