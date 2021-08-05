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【不良銷售】未有用顧客指定品牌材料訂製家具　47歲裝修公司男董事涉違商品說明條例被捕

社會 20:55 2021/08/05

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香港海關今日（5日）拘捕一名裝修公司男董事兼銷售人員，他涉嫌將虛假商品說明應用於所提供的裝修服務，違反《商品說明條例》。（資料圖片）

香港海關今日（5日）拘捕一名裝修公司男董事兼銷售人員，他涉嫌將虛假商品說明應用於所提供的裝修服務，違反《商品說明條例》。

海關早前接獲舉報，指一名裝修公司董事兼銷售人員向顧客作出虛假聲稱，表示會以顧客指定品牌的材料訂製家具，惟工程完成後，顧客發現有關家具並非由指定的材料製成。

經調查後，海關人員今日拘捕一名47歲男子。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：曾卓鋒

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