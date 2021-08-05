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【舉報虐兒】消息：政府建議設強制舉報虐兒機制　涵蓋16歲以下兒童

社會 21:30 2021/08/05

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消息指，政府跨部門工作小組建議設強制舉報虐兒機制。（資料圖片）

近年本港時有發生嚴重虐兒個案，往往要到兒童受到嚴重傷害才被揭發。政府早前成立跨政策局工作小組，消息指，小組建議強制經常接觸兒童的專業人士，如老師、社工、醫護等，須就與16歲以下兒童及青少年的懷疑虐兒個案舉報，違者可囚3年。據了解，兒童事務委員會今日將開會討論建議。

據了解，小組建議制度針對16歲以下的兒童及青少年提供保護，經常接觸兒童及由政府監管或行業自行監管的專業人士有舉報責任，例如幼稚園、中小學的校長及老師、社工、醫護、幼兒中心的工作員和主管等。而與兒童相處時間有限的人士，或屬自願性工作的人士，例如寄養家長、補習老師、課外活動的導師和教練等則不需要負上強制舉報責任。

小組又建議應採用「有造成嚴重傷害的迫切風險」作為舉報準則，而無遵守舉報責任的罰則方面，小組初步認為罰款未能有效發揮阻嚇作用，參照有關虐待或忽略兒童的罪行，循簡易定罪後可判監3年的水平，可以此作討論基礎。

兒童事務委員會委員雷張慎佳期望，有關建議可向社會帶出大家都有責任守護兒童的信息，但指「全世界都以18歲劃線，睇唔到合理原因令16至18歲的人出局。」她又認為，政府需要就嚴重虐兒訂定清楚的原則，加強對專業人士的訓練，並應該由一個部門集中處理有關舉報，例如社署保護家庭及兒童服務課，強調現時社署服務出現飽和，必須落資源、加人手才能切實跟進虐兒個案。

此外，她指政府於舉報機制以外，也需要制定保護兒童政策，達到預防效果，例如好多人擔心任何個案都舉報，但如果兒童的身邊人積極了解，就可以搞清狀況，而當有嚴重甚至死亡個案，亦應詳細檢討，檢視有甚麼地方忽略。

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記者：徐紹軒

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