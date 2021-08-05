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黃均瑜形容歡迎教協「從良」　惟不能當2019年無事發生

政治 22:42 2021/08/05

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黃均瑜認為，教協有關舉動是為了「漂白」，形容對教協「從良」表示歡迎，但不能對往事一筆勾銷。（資料圖片）

對於教協近日連串舉措是否有助與政府重建關係，教聯會會長黃均瑜坦言不能代政府回答，惟個人認為是兩回事，形容教協現時只是做回教育界應做的事，但直言︰「2019年的事情，他們（教協）忘記得一乾二淨。」

繼早前退出被指綱領違反《港區國安法》的支聯會外，教協上周六被教育局終止與其工作關係後，本周先後退出職工盟和國際教育組織（Education International）。

黃均瑜認為，教協有關舉動是為了「漂白」，對教協「從良」表示歡迎，但指不能對其做過的事一筆勾銷，認為教協要交代在「顏色革命」期間的角色，「不能夠當2019年的事情不存在」。

他又以學生犯錯作比喻，指教師要教導他們認識錯誤，強調學生不能對做錯的事完全無反省，或完全不肯認錯，然後假裝無事發生，做回乖孩子。

被問到近日是否有更多教師加入教聯會或參與其活動，黃均瑜表示暫時未見有關趨勢，又指由於教協和教聯會過去均容許雙重會藉，故不存在「轉投」之說。

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撰文 : 傅流螢

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