【新冠疫苗】本地接種首劑疫苗人口逾340萬　達5成接種率

▲ 截至今日（5日），本地已接種首劑疫苗人口已逾340萬，達5成接種率。（程志遠攝）

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（5日）已是第161日。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約5,989,500劑疫苗，其中已接種首劑疫苗人口已逾340萬，意即有逾5成合資格接種疫苗人士接種首劑疫苗。

已接種第一劑科興疫苗人達1,323,600，已接種第一劑復必泰疫苗人數為2,077,800，總數達3,401,500人；第二劑科興有1,034,600人，復必泰有1,553,400人，總數達2,588,000人。截至今日下午8時的過去24小時，共有約67,000人接種了疫苗和約32,200人預約了接種時間

截至今日零時零分，過去24小時共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，一人留院觀察。

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記者：曾卓鋒