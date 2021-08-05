【國家安全】美國推出「暫時性避風港」　允許香港居民延長在美居留

▲ 路透引述華府一名匿名官員指，美國周四計劃提供一個暫時性的「避風港」，允許數以千計香港居民延長在美居留。（資料圖片）

美國國務院發聲明，總統拜登今日指示為在美香港居民推遲強制離境18個月，讓害怕返回香港的人提供「避風港」，指要發出一個明確信息，即美國堅決與香港人民站在一起。

聲明指中國自2020年中在港實施《港區國安法》，削弱香港的自治權，繼而押後原定去年舉行的選舉，取消多名立法會議員資格，破壞新聞自由，並拘捕超過一萬人，批評北京從根本上改變香港制度的基石。

此前，路透引述華府一名匿名的高級官員透露，為回應中國壓製香港民主，美國周四計劃向數以千計的香港居民，提供一個暫時性的「避風港」，允許他們延長在美居留。

該名官員表示，預料拜登總統將簽署一項備忘錄，指示國務院和國土安全部，授予在美港人為期18個月的「延期撤離」，預計大多數在美國的香港居民都能符合資格，但將設有一些法律條件，並稱此為一個「暫時性的避風港」。

該官員又指，中國不斷以國家安全法來否定基本權利與自由，擾亂香港自治，破壞香港僅存的民主程序，強調鑑於當前的壓迫，美國將繼續採取行動支持香港人民。

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責任編輯：胡偉明