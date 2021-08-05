【余英時逝世】任中大副校期間致力推廣中國文化　中大對余英時逝世深表哀悼

▲ 中大對於中大前副校長余英時逝世深感哀悼。（大學提供）

曾任香港中文大學副校長的著名歷史學家、台灣中央研究院院士余英時，於8月1日（周日）在美國逝世，享年91歲。中大表示，同仁深感哀悼，並向余英時家人致以深切慰問。

中大署理校長陳金樑表示，余英時一生貢獻學術，在中國歷史和文化史研究方面極具影響力，其學術成就屢獲獎譽。他指出，余英時與中大淵源深厚，為新亞書院校友，其後返回母校任職副校長及新亞書院院長，致力在校園推廣中國文化研究，讓師生裨益良多。他對余英時為學術的無私奉獻和對大學的貢獻表達由衷敬意。

余英時原籍安徽潛山，1930年生於天津。1950年入讀新亞書院，師從國學大師錢穆，1952年畢業於新亞書院，為書院首屆畢業生。後負笈美國師從楊聯陞教授，1962年取得哈佛大學博士學位，7年後受聘為哈佛大學中國史教授。1973年，余英時返回母校中大擔任新亞書院院長，兼任大學副校長，兩年後重返哈佛任教。

據中大新聞稿，余英時擔任中大副校長期內，曾擬定多個研究中國文化計劃，並推進各學科的溝通合作，及於1974年出任教育方針及大學組織工作小組主席，促成若干建議，成為1976年富爾敦委員會重要參考資料。他憑藉傑出學術成就和對大學發展的貢獻，於1977年獲頒中大榮譽法學博士學位。為表揚余英時為史學作出之貢獻，中大新亞書院聯同崇基學院於2007年創立「余英時先生歷史講座」，每年邀請對歷史研究具傑出成就之學者發表演講。

余英時為美國普林斯頓大學胡應湘 '58榮譽教授、東亞研究及歷史學榮譽教授，曾任美國密西根大學副教授、美國耶魯大學歷史講座教授。余教授榮獲多項海內外學術榮譽，包括膺選台灣中研院院士（1974年）、美國哲學會（American Philosophical Society）院士（2004年）、台灣行政院文化獎（1991年）、「唐獎漢學獎」（2014年），亦是首位獲美國國會圖書館頒發「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize）（2006年）的華裔得獎者。

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責任編輯：馮琪雅