【選委會】多位民建聯區議員循基層社團登記做選民

▲ 九龍社團聯會逾40多個組織登記選民時共用一個地址。（資料圖片）

新選舉制度下，區議員被剔出選委會，但有建制政黨派出不少成員，循新增的「基層社團」登記為選民，為之後的三場選舉「鋪路」，當中不乏前區議員和現任區議員。

今日公布的正式選民登記冊中，基層社團404個團體選民中，多個選民是民建聯中人，既有在前年區議會選舉落敗者，例如以粉嶺居民協會名義登記的立法會議員劉國勳；亦不乏在區選獲勝者，例如顏汶羽、劉佩玉、許有為、兆康巫成鋒等，亦是循該界別登記。

在臨時選民登記冊中，多個團體組織登記時共用一個團體，例如九龍社團聯會有約35個組織共用觀塘裕民大廈一個單位，而正式選民登記冊中，已增加至42個組織共用上址。

選管會主席馮驊早前被追問時，指團體是否有權登記為選民，由法例訂明，與地方選區登記不同，選民只需提供業務地址，認為若有團體及其附屬團體，為方便聯絡而使用同一地址登記，問題不大。

另外，基層團體中續有多個知名度低的團體，例如「千顆愛心敬老會」，根據其社交專頁，該會最新一個活動是去年5月14日母親節時派口罩，而專頁上載的活動貼文寥寥可數。

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記者：林曉君