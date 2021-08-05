【強制檢測】6處指明地方列強檢　包括愉景灣尚堤映蘆6座、山頂廣場等

▲ 政府今日（5日）刊憲，6處指明地方列強檢，包括愉景灣尚堤映蘆6座、山頂廣場等。圖為山頂廣場。（資料圖片）

本港連續58天本地零感染「斷纜」，今日(5日)新增6宗新冠肺炎確診個案，當中懷疑復陽的43歲地盤男工本地個案，今日確診並列作感染源頭不明個案。政府晚上就強制檢測公告刊憲，要求曾在指定時間到過6個指明地方須於8月8日或之前接受檢測；受檢人士若在8月3日至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

懷疑復陽的本地確診個案曾到訪的地方

葵芳葵義路新葵芳花園好爵中心1樓老趙廚房：7月27日上午7時至9時曾身處該處人士

非本地確診個案曾到訪的地方

尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室泛亞零售管理（香港）有限公司：7月16日至28日曾身處該處超過2小時人士

大嶼山愉景灣尚堤映蘆（6 座）：7月16日至8月5日曾身處該處超過2小時人士

屬再次檢測的指明地方

山頂道118號山頂廣場：7月17日中午12時至下午6時曾身處該處人士

大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城：7月18日中午12時至下午6時曾身處該處人士

大嶼 山東涌東涌纜車站：7月18日中午12時至下午6時曾身處該處人士

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責任編輯：曾卓鋒