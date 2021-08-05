【東京奧運】3名乒乓女將全部傳統名女校出身　2人中學輟學今終圓奧運獎牌夢

▲ 歷史性奪得首面女子乒乓球銅牌的3名運動員全部出身自傳統名女校。（路透社）

香港乒乓球女團今日（5日）在東京奧運力挫上屆銀牌得主德國隊，歷史性為本港奪得首面女子乒乓球銅牌的3名女將，全部出身自傳統名女校，其中李皓晴及蘇慧音均來自拔萃女書院，杜凱琹則來自協恩中學。3人之中，有兩人都在中學輟學，投身全職運動員，追尋乒乓夢。

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TOPick早前統計，出征今屆奧運的46人，有8名女將均來自傳統名校女拔，包括成功在乒乓球女團摘下銅牌的李皓晴及蘇慧音。詳情即看：【下一頁】

其中作為奧運「三朝元老」的李皓晴現年28歲，她小學畢業於聖羅撒學校、中學曾入讀女拔，但她2008年便退學，投身全職運動員。她在多項大型賽事成績亮麗，包括2012年世錦賽奪得女子團體銅牌，以及2018年協助港隊於世界盃及世錦賽團體摘銅，同年在雅加達亞運會，分別與今次出戰東奧的隊員杜凱琹及蘇慧音摘下女團銅牌，以及跟何鈞傑奪得混雙銅牌。

現年23歲的蘇慧音，為3人之中最年輕成員。她來自「乒乓世家」，父親為前港隊代表蘇俊華，3歲半便隨父親學習乒乓球，她亦曾經入讀女拔，但在中三輟學，成為全職運動員，2011至2016年間屢次於世青賽獲獎，2017年更摘下青少年巡迴賽總決賽女單冠軍。

另一名成員、現年24歲的杜凱琹，小學就讀將軍澳天主教小學，其後畢業於協恩中學。她自2010年開始代表香港出戰國際青少年賽事，曾多次贏得亞青及世青獎牌，並於2014年南京青年奧運會摘下女單銀牌。

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責任編輯：馮琪雅