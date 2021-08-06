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【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　一人美國返港早前已接種兩劑復必泰

社會 14:48 2021/08/06

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（資料圖片）

本港昨日(5日)錄得一宗新冠肺炎本地感染個案，連續58天本地零感染斷纜，今日(6日)增2宗確診個案，均涉輸入個案。至今本港個案累計12,005宗，包括12,004宗確診個案和一宗疑似個案。同日新增約5宗初步確診個案，

今日新增2宗輸入個案，分別由俄羅斯及美國抵港，二人未無病徵：

  • 第12,004宗：41歲男子，為機組人員，一直無病徵，8月3日乘搭F78109航班從俄羅斯抵港，屬昨日確診第12,003宗女病人的密切接觸者，同樣檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,005宗：36歲女子，一直無病徵，8月1日乘搭CX883航班從美國抵港，入住香港灣仔帝盛酒店，為昨日確診第12,001宗男病人的密切接觸者，早於5月2日及5月23日在港接種兩劑復必泰，6月29日抽血樣本檢出對抗體呈陽性

昨日有6人確診，包括居深水埗劏房的43歲男地盤工證染疫，入院後亦檢出帶有抗體，衞生防護中心將其列作本地個案，認為屬未被確診的復陽個案；餘下5宗均屬輸入個案，有4宗分別涉及N501Y或L452R變種病毒，當中有3人已接種兩劑新冠疫苗。

同場加映，肝癌死亡率高，港大研究人工智能技術助診斷：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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