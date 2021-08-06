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【限量精品】OK便利店角落小夥伴精品登場　儲印花換靚爆電熱水壺陶瓷碗碟藍芽喇叭

休閒消費 10:40 2021/08/06

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OK便利店角落小夥伴精品登場，儲印花換靚爆實用產品。（相片由OK便利店提供）

今個夏天，OK便利店首次與角落小夥伴合作，推出一系列以 Enjoy Your Relaxing Time為主題的精品推廣，每款精品設計均是獨一無二，造型可愛，質料佳，無論是否角落小夥伴粉絲也不能錯過。

萬用電熱水壺（限量: 21350個）
使用304食用級不鏽鋼內膽，380ml容量，適合沖花茶、咖啡及煮食（例如: 雞蛋）等。

陶瓷碗碟套裝（每款限量 10600套）
高質陶瓷，適用於微波爐及洗碗碟機，可疊高收藏十分慳位。碗尺寸: 15cm闊X7cm高 、碟直徑 16 cm。兩套公仔款式炸豬排或企鵝可供選擇。

陶瓷碗碟套裝可疊高收藏十分慳位。（相片由OK便利店提供）

迷你藍芽喇叭（每款限量 14200個）

於8月19日推出，可連結兩個喇叭同時使用，聲音更立體。USB供電模式，儲備電可連續使用一小時。藍牙喇叭高6cm，兩款公仔款式可供選擇。

換領詳情：由即日起，OK齊齊印會員惠顧每滿$20，即送角落小夥伴e印仔一個，滿$40，即送兩個，如此類推；OK齊齊印金會員購物每滿$20更可獲額外角落小夥伴e印仔一個。

儲齊50個角落小夥伴e印仔即送角落小夥伴精品一個，或儲齊20個角落小夥伴e印仔 + $50換購。5款中任揀一款，先到先得，每款換完即止。

免費下載「OK齊齊印」儲e印仔換角落小夥伴精品網頁。 

記者：周美好

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