【東京奧運】蔡俊彥邀大學室友Edan玩直播　呂爵安爆料：佢成日當我哋水魚

▲ 蔡俊彥邀大學室友Edan玩直播，呂爵安爆料：「佢成日當我哋水魚！」

東京奧運將於兩日後結束，香港男子劍擊隊成員蔡俊彥（Ryan）結束東奧賽事後，已飛到內地準備另一場的比賽。蔡俊彥在酒店隔離期間為了解悶，在昨晚（8月5日）邀請他以前的大學室友、MIRROR成員Edan（呂爵安）一同開直播，二人互相爆料，更罕有地隔空合唱。

其實香港劍擊隊「花劍四子」之一蔡俊彥在前晚（8月4日）錯過了與另外花劍三子合體的直播，昨晚則由他頂替張家朗的位置，換成他與大師兄張小倫和吳諾弘進行直播。

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▲ 蔡俊彥、Edan與張小倫昨晚進行直播。（IG截圖）

蔡俊彥呂爵安為大學室友

於香港大學畢業的Ryan與人氣組合MIRROR成員Edan是大學室友的關係。

在昨晚舉行直播期間，Edan亦有收看，眾人於是邀請Edan加入一同直播，不過吳諾弘卻因為人有三急而暫時退出。

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▲ 張小倫與Edan是大學室友。（instagram圖片）

正在拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰2》的Edan有把鏡頭轉向其他主持，眾人向鏡頭打氣：「香港運動員加油！」

在直播中張小倫和Edan不停鼓勵蔡俊彥對著鏡頭清唱，但Ryan卻表現害羞一直推搪，見慣大場面的他更直言：「我心跳得好快，比賽都無跳得咁快！」最後Ryan與Edan隔空合唱了幾句《E先生連環不幸事件》。

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▲ Edan早前公開為蔡俊彥打氣。（instagram圖片）

Edan要求平反

另外，經常被指房間凌亂、不太執拾東西的Edan，更著Ryan為他美言幾句：「啲人知我同你同房後好擔心，你可唔可以幫我平反下，其實好開心。」Ryan卻只一臉無奈地回應表示開心，十分好笑。

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▲ 港隊今年成績卓越。（instagram圖片）

講起當年的大學宿舍生活，Edan表示知道Ryan打劍辛苦，平日會煮飯煲湯慰勞對方，後來補說只是講笑：「我同佢最多嘅活動係打牌同玩Poker。」

張小倫亦指是Ryan教會他玩德州撲克，Edan即爆料：「佢玩Poker好勁，成日當我哋水魚，佢啲零用錢係我哋度賺返嚟！」

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▲ Edan最近忙於拍攝《膠戰2》。（instagram圖片）

張小倫則補充，說玩Poker只是純粹娛樂，最重要是想訓練情緒，Edan又講笑：「佢（Ryan）都識分先後次序嘅，好多時我哋搵佢玩，佢都話要練劍。」隨即三人一同掩嘴大笑，似乎Edan意有所指。

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