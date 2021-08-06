【殺妻溶屍】出軌牧師為擺脫妻子動殺機　模仿《絕命毒師》倒45公升鹽酸溶屍

▲ 44歲牧師為了擺脫妻子，殺妻後溶屍。

為了一段婚外情，竟殺害妻子並毀屍滅跡。丹麥一名44歲牧師哥達德（Thomas Gotthard）近日在法庭上認罪，承認自己去年殺妻後，將屍體放到酸性液體中溶解，更指自己在看過美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）後，得到溶屍靈感，他最終被判囚15年。

綜合外媒報道，事發於去年10月底，43歲、任職心理學家的雅各布森（Maria From Jakobsen）被發現失蹤，但卻留下手機、信用卡和電腦，她的姊姊便報警四處尋找她的下落。警方最初認為是雅各布森在情緒低落時離家出走，甚至自殺。

▲ 當地警方公布了哥達德的照片和姓名。（網上圖片）

直至她失蹤3周後，在路德會擔任牧師的哥達德被警方拘捕，當時在丹麥引起轟動，因當地大多數教會均屬於路德會。警方在哥達德的家中發現，他藏有大量鹽酸和強鹼，其後又在他的網頁搜尋記錄中，見到他曾搜尋過「深海」、「石油桶」、「自殺」、「清潔」等詞。而在11月6日的回收站閉路電視畫面可見，哥達德用手推車移動一個大桶，那時他妻子失蹤後11日，亦是他被捕前10日。

為婚外情殺妻

哥達德在今年8月3日的法庭中承認，自己與妻子發生衝突後，他搭上另一名女人，並發展出一段婚外情，為了擺脫妻子，他便動了殺機。他在妻子開車送了兩名孩子上學回家後，在家中的花園拿起一塊石頭，狠狠地擲向妻子後腦，趁她昏迷時用力掩住她的口鼻，令她窒息而死。

我結束了她的生命，她不應該承受這樣的命運。我說謊欺騙了所有人，我感到很內疚。我已經把自己的生命送入黑暗中，沒有人需要為我難過。

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為了毀屍滅跡，哥達德竟模仿《絕命毒師》的劇情，將妻子的屍體放入一個大桶，搬到附近一個廢棄的莊園，再倒入45公升的鹽酸和6公斤左右的強鹼，希望令屍體溶解。

不過，裝了屍體和液體後桶太過沉重，哥達德無力搬動，於是動手將妻子屍解，裝進2個較細的桶內，把桶埋入泥土內慢慢溶解。在屍體溶解後，他又將桶子挖出來，把屍塊切成碎片，再把骨頭焚燒埋葬。

檢察官聽過哥達德的口供後，認為其行為極度殘暴，明言其坦白招供不能減輕任何刑罰，希望法庭判處哥達德最高15年的有期徒刑。

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責任編輯：王明芳