【屯門謀殺案】屯門7旬翁身有多處刀傷倒斃海珠路遊樂場　警拘30歲男疑犯檢獲3利器

▲ 屯門昨晚發生謀殺案，一名70歲男子死亡。 （曾秋文攝）

屯門發生謀殺案，一名70歲男子死亡。警方於昨晚（5日）約8時55分接報，指一名男途人行經屯門海珠路遊樂場涼亭附近，發現一名男子，其身上有多處傷痕且有大量血跡，救護員到場證實男子經已死亡。警方其後於案發現場附近拘捕一名30歲男子，涉嫌與案件有關，初步相信他與男死者互不相識。

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警方屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋今日（6日）上午交代案情，指警方於昨晚（5日）約8時55分接報，指一名男子在屯門海珠路遊樂場涼亭附近倒臥，身上有多處傷痕及血跡。警方到場後發現男子已死亡，其面部及頸部周圍均有傷口，由數厘米至10多厘米，部分傷口更深至見骨；另其左手臂及右手均有傷口。男死者身上有一個斜孭袋，內有銀包及證件現金手提電話等個人財物，未有被搶劫的現象。

警員隨即於現場搜證，並於昨晚10時10分發現一名形跡可疑的男子，於屍體發現的地方距離大約100米的恆貴街遊樂場跑步。當警員上前截停男子的時候，男子隨即逃走，在警員追捕約200米後，在海榮路將男子制服及拘捕，他涉嫌與一宗謀殺案件有關。



警方在追捕的過程中，發現被捕男子所背着的背囊，曾突出刀把之類的物件，相信他剛犯下嚴重罪行以及有可能使用武器。由於男子在拘捕過程中企圖逃避警方追捕，警員當時隨即拔槍及發出口頭警告，男子隨後即被制服。

警方發現被捕男子的頸部及雙手手腕位置有多個傷口，被送往醫院接受治理，另在他背囊內發現有三把染有血跡的利器，包括一把約50厘米長的鋸齒摺刀、一把約30厘米長的軍刀，以及約30厘米長斧頭。



法醫到現場檢查屍體，初步認為死者面部及頸部傷口，是由有重量而硬身的利器造成的，而手部傷口相信是死者作出防衛的時造成，至於死因則仍然要等待法醫驗屍。



另外，警方在恆貴街的男廁地上發現有大量血跡和帶血的鞋印，其中一個廁格內的牆上更有血濺痕跡，初步認為血鞋印與被捕男子所穿着的波鞋鞋印吻合，又相信廁格牆壁內的血跡，是有人利用利器弄傷自己時而致。

林慶璋指出，涉案的男死者姓張，70歲，居於屯門區，職業是於肉類檔工作；而被捕男子姓萬，30歲，居於屯門區，報稱無業。初步調查相信死者與被捕男子是並不認識，警方現時循謀殺案件，以及從多方面調查及了解被捕男子的行兇動機，以及其行兇前的精神狀況、生活習慣以及是否曾與死者出現糾紛或衝突、有沒有任何同黨等，案件現交由屯門警區重案組第二隊接手調查。

林慶璋呼籲如有市民於昨晚8時至9時，曾過案發現場而目擊任何可疑人士出現，或目睹有任何人發生衝突或糾紛，請與警方聯絡，可致電3661 5718/9020 6557。

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記者：郭詩詩、曾秋文