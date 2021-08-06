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【東京奧運】鄭中基分享爆笑旁述金句　網民起哄接龍：邊個領先邊個就有優勢

娛樂 11:00 2021/08/06

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鄭中基出po講「精采」奧運旁述。

東京奧運進行兩星期，快來到尾場，港隊今屆締造多個歷史性佳績，市民既緊張又自豪。昨日鄭中基在社交平台開po，講明想聽今屆奧運「精彩」旁述，並自己先開了頭分享兩個金句，結果一日內得到逾兩萬個讚好及過千留言，不少旁述金句十分爆笑。

今年東京奧運成全城盛事，不少藝人都有緊貼賽事，及在社交平台分享感受。「暴龍哥」鄭中基也不例外，他昨日在facebook留言：「適逢奧運又嚟啦，大家肯定聽到好多『精彩』嘅旁述，我自己都聽唔少，聽到我肚都痛埋。。。笑到 唔啱你哋又貢獻吓」

鄭中基都十分留意奧運。（取自facebook）

【東京奧運】網民提議跟MIRROR友賽　謝影雪接受挑機：用右手又點話

鄭中基率先開場：「我嚟先：開波嗰個就要決定個波去邊。」「李慧詩跌咗落復活賽，佢一定好想復活！」

之後網民起哄加入接龍，其中前主播伍家謙也有玩埋一份，留言：「三兩屆之前聽過一個：踢波嘅會交換波衫，你哋游水運動員會唔會交換泳褲㗎？係咪即場交換？」

不少網民和應家謙，表示： 「游水係唔會交換泳褲嘅。不過跳水就有機會囉! 你知啦，咁高跳落去，泳褲有時都會甩㗎! 咪當送俾下一個囉！」

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其他網民精采留言：

睇跳水：佢十隻腳趾有八隻都喺晒出面！（咁另外兩隻喺房入面嗎？）

場地單車賽打最後一圈鐘聲，旁述：「鐘聲響起歸家的訊號！」

係場地單車賽又係呢位旁述：「見到另一位荷蘭選手，佢都係荷蘭勁咁比賽」呢位旁述荷蘭勁呀！

9:9, 邊個10分先贏面大啲

個浪真係唔夠大 起碼要有d海嘯咁嘅浪先夠高

我個旁述係隔離老母，睇排球、乒乓波，佢話個波猜黎猜去，總有一邊會輸

自由式游水比賽「睇佢每一下動作都係向前」

一分一分咁追返上黎

呢個殺波好暴力，根本唔講道理嘅

踩滑板對波鞋個特性要係平底

佢打到咁出力 一定好想贏

我好記得得12年奧運，無線評述員話：「長江後浪推前浪，前輩死係沙灘岸。」當時打緊沙灘排球

呢位運動員，應該用咗好長時間去預備今次比賽！」(有邊個唔係？)

田徑運動員一起跑，佢地就向前衝去終點

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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