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【港隊賽果】李慧詩爭先賽挫立陶宛車手晉級　下午5時次圈鬥上屆銅牌得主

社會 15:43 2021/08/06

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李慧詩今日出戰女子爭先賽。（路透社）

港隊女子單車代表李慧詩與李海恩，今午（6日）出戰東京奧運場地單車女子爭先賽。今屆爭先賽共有30位選手參加，李慧詩排在資格賽「尾二」登場，最後踩出10秒538，成功晉級淘汰賽首圈。值得一提，包括李慧詩在內，共有17名車手踩出的時間，均比英國車手詹姆絲（Rebecca James）於上屆里約奧運造出10秒721的奧運紀錄更快。

首圈以0.1秒之差勝出

李慧詩在首圈第9場登場，面對立陶宛38歲老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），雖一度被對手領先數個身位，但她在最後半圈發力，成功趕在終點前以0.102秒之差勝出，晉級次圈後會硬撼上屆奧運銅牌得主英國車手瑪真特（Katy Marchant）爭闖12強。

李海恩資格賽排28無緣晉級

至於另一港將李海恩則在資格賽踩出11秒232，排第28名未能晉級。港隊另外2名場地單車代表逄瑤及梁寶儀，將會出戰女子麥迪遜賽。

爭先賽主要可分為200米計時資格賽及1對1的淘汰賽兩部分，每名車手要在資格賽200米計時賽較量，最快的24人可以晉級至淘汰階段，進行1對1比賽，並以先衝線者為勝方。今屆東奧爭先賽增設多輪復活賽，讓車手偶有失手亦有「重生」機會。進入8強淘汰賽後則會採3局2勝制，不設復活賽。

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被譽為「牛下女車神」的李慧詩過往戰績彪炳，曾在2012年倫敦奧運為香港贏得首面銅牌，亦在2013世界場地單車錦標賽中，勇奪女子500米計時賽金牌，並贏得象徵世界冠軍的彩虹戰衣。事實上，李慧詩的追夢之路並不平坦，在捱過一個又一個難關，才煉成今日的「牛下女車神」。詳情即看：【下一頁】

此外，港隊田徑選手程小雅會在女子20公里競步賽登場；香港高爾夫球手陳芷澄會參與女子組第三日賽事。

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記者：陳子謙

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