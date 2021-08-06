【港隊賽果】李慧詩爭先賽200米資格賽排第9　順利晉級淘汰賽

▲ 李慧詩今日出戰女子爭先賽。（路透社）

港隊女子單車代表李慧詩與李海恩，今午（6日）出戰東京奧運場地單車女子爭先賽。今屆爭先賽共有30位選手參加，李慧詩則排在「尾二」登場，最後踩出10秒538，順利晉級下午3時40分舉行1/32淘汰賽，將對立陶宛車手Simona Krupeckaite；至於李海恩踩出11秒232，排第28名未能晉級。至於港隊另外2名場地單車代表逄瑤及梁寶儀，稍後將會出戰女子麥迪遜賽。

爭先賽主要可分為200米計時資格賽及1對1的淘汰賽兩部分，每名車手要在資格賽200米計時賽較量，最快的24人可以晉級至淘汰階段，進行1對1比賽，並以先衝線者為勝方。今屆東奧爭先賽增設多輪復活賽，讓車手偶有失手亦有「重生」機會。進入8強淘汰賽後則會採3局2勝制，不設復活賽。

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被譽為「牛下女車神」的李慧詩過往戰績彪炳，曾在2012年倫敦奧運為香港贏得首面銅牌，亦在2013世界場地單車錦標賽中，勇奪女子500米計時賽金牌，並贏得象徵世界冠軍的彩虹戰衣。事實上，李慧詩的追夢之路並不平坦，在捱過一個又一個難關，才煉成今日的「牛下女車神」。詳情即看：【下一頁】

此外，港隊田徑選手程小雅會在女子20公里競步賽登場；香港高爾夫球手陳芷澄會參與女子組第三日賽事。

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記者：陳子謙