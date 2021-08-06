【港隊賽程】李慧詩下午2時半與隊友李海恩轉戰「爭先賽」衝擊獎牌

▲ 李慧詩今日再出戰爭先賽事。（路透社圖片）

港隊單車代表李慧詩昨日（5日）在東京奧運場地單車女子凱林賽以第8名完成賽事，無緣站上頒獎台，她今午2時半（6日）將與隊友李海恩轉戰「爭先賽」衝擊獎牌。沈金康昨日稱，今次只是戰術上出現小失誤，相信李慧詩能續有好表現。

港隊單車代表李慧詩及李海恩將會出戰女子爭先賽。女子爭先賽共有30位選手參加，她們要先在資格賽200米計時賽較量，最快的24人可以晉級至淘汰階段的比賽。港隊另外兩名場地單車代表逄瑤及梁寶儀，將會出戰女子麥迪遜賽。

被譽為「牛下女車神」的李慧詩過往戰績彪炳，曾在2012年倫敦奧運為香港贏得首面銅牌，亦在2013世界場地單車錦標賽中，勇奪女子五百米計時賽金牌，並贏得象徵世界冠軍的彩虹戰衣。事實上，李慧詩的追夢之路並不平坦，在捱過一個又一個難關，才煉成今日的「牛下女車神」。詳情即看：【下一頁】

此外，港隊田徑選手程小雅會在女子20公里競步賽登場；香港高爾夫球手陳芷澄會參與女子組第三日賽事。

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記者：陳子謙