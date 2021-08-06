【專科門診】醫管局下周一起展開新一輪經驗調查 呼籲病人積極參與
社會 10:35 2021/08/06
為了解公立醫院病人各方面的需要，以進一步提升服務質素，醫管局將於下周一（９日）起，在轄下26間專科門診診所進行病人經驗調查，蒐集病人在專科門診接受治療的經歷、感受，以及對服務的意見。
有關調查由醫管局委託香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院進行，會以隨機抽樣方式，透過電話訪問曾於專科門診求診的病人，預計需時半年完成。調查涵蓋多個服務範疇，包括服務便捷程度、環境及設備、醫患關係及意見處理。
進行調查前會先徵得病人的同意，病人在調查過程中提供的所有資料均會保密，病人亦可按個人意願在調查期間隨時退出。調查員會清楚表明身分，及在有需要時提供聯絡電話，以便病人確認。
醫管局呼籲病人積極參與是次調查，強調質素改善是機構管治的重要一環。局方非常重視病人對醫院服務的意見，亦明白醫護人員必須充分了解病人需要，才可以不斷提升服務質素；病人的意見亦有助醫管局未來規劃服務發展的方向和制定改善措施。
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責任編輯：郭詩詩