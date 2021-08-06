  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專科門診】醫管局下周一起展開新一輪經驗調查　呼籲病人積極參與

社會 10:35 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

醫管局下周一起展開新一輪病人經驗調查。（資料圖片）

為了解公立醫院病人各方面的需要，以進一步提升服務質素，醫管局將於下周一（９日）起，在轄下26間專科門診診所進行病人經驗調查，蒐集病人在專科門診接受治療的經歷、感受，以及對服務的意見。
 
有關調查由醫管局委託香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院進行，會以隨機抽樣方式，透過電話訪問曾於專科門診求診的病人，預計需時半年完成。調查涵蓋多個服務範疇，包括服務便捷程度、環境及設備、醫患關係及意見處理。
 
進行調查前會先徵得病人的同意，病人在調查過程中提供的所有資料均會保密，病人亦可按個人意願在調查期間隨時退出。調查員會清楚表明身分，及在有需要時提供聯絡電話，以便病人確認。
     
醫管局呼籲病人積極參與是次調查，強調質素改善是機構管治的重要一環。局方非常重視病人對醫院服務的意見，亦明白醫護人員必須充分了解病人需要，才可以不斷提升服務質素；病人的意見亦有助醫管局未來規劃服務發展的方向和制定改善措施。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【強制檢疫】內地及澳門抵港人士　已打齊2針疫苗家居檢疫可減至7日
22:44 2021/08/05
【強制檢疫】內地及澳門抵港人士　已打齊2針疫苗家居檢疫可減至7日
【強制檢測】6處指明地方列強檢　包括愉景灣尚堤映蘆6座、山頂廣場等
23:13 2021/08/05
【強制檢測】6處指明地方列強檢　包括愉景灣尚堤映蘆6座、山頂廣場等
【屯門謀殺案】屯門7旬翁身有多處刀傷倒斃海珠路遊樂場　警拘30歲男疑犯檢獲3利器
今日 10:14
【屯門謀殺案】屯門7旬翁身有多處刀傷倒斃海珠路遊樂場　警拘30歲男疑犯檢獲3利器

你可能感興趣

【強制檢疫】內地及澳門抵港人士　已打齊2針疫苗家居檢疫可減至7日
22:44 2021/08/05
【強制檢疫】內地及澳門抵港人士　已打齊2針疫苗家居檢疫可減至7日
【強制檢測】6處指明地方列強檢　包括愉景灣尚堤映蘆6座、山頂廣場等
23:13 2021/08/05
【強制檢測】6處指明地方列強檢　包括愉景灣尚堤映蘆6座、山頂廣場等
【屯門謀殺案】屯門7旬翁身有多處刀傷倒斃海珠路遊樂場　警拘30歲男疑犯檢獲3利器
今日 10:14
【屯門謀殺案】屯門7旬翁身有多處刀傷倒斃海珠路遊樂場　警拘30歲男疑犯檢獲3利器
經濟 治療 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 診所 大學 馬會 肺炎 香港中文大學

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】