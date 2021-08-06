【智叔遺作】心悠參考「港版羅拉」演搬運工人　吳卓羲獲智叔傳授演戲心得

▲ 劉心悠及吳卓羲與智叔合作電影《女人街，再見了》獲益良多。

由廖啟智（智叔）主演的遺作之一-----電影《女人街，再見了》上映，本片同時亦有劉心悠及吳卓羲參演，故事講小販「衫佬」（廖啟智飾）與無證兒童小東相依為命，二人雖然沒有血緣卻情同父子。

同時還有一群與他們互助互愛的街坊支持，劉心悠飾演的珮怡和吳卓羲飾演的子豪便是和他們友好，同樣在女人街討生活的低下階層。

劉心悠參考「港版羅拉」

一向喜歡挑戰不同角色的劉心悠，今次在《女人街，再見了》挑戰演運輸工人珮怡，她以「港版羅拉」為造型參考，在戲中穿上小背心、熱褲、爬山靴，開著大貨車穿梭於旺角的大街小巷，更在烈日當空下搬貨。

以上描述雖然是角色造型及演出，但由於本電影全片於女人街進行實景拍攝，因此心悠的打扮惹來無數路人圍觀，而專業的她在被人群包圍的情況下仍無損其演出時的專心投入。

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劉心悠吳卓羲針鋒相對

一介女流在三教九流之地做起男人的工作，少不免會受到欺凌，而吳卓羲飾演的子豪便是其中一名欺負她的「古惑仔」。

最初子豪對珮怡極不友善，隨後更因子豪的「大佬」誤將重要「貨物」放到珮怡車上，更令子豪對珮怡窮追不捨，但目睹珮怡無辜捲入黑社會的搶貨風波，受到各路人馬追殺，心底裡仍有正義感的子豪隨後挺身而出，與珮怡一起在午夜的旺角街頭逃命。

兩人在患難中終於化解了誤會和敵意，更認出對方和自己是小學同學，感覺親切。

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觀摩智叔演戲偷師

劉心悠飾演的珮怡和吳卓羲在雖然電影中與智叔的對手戲不多，但這次的合作仍令他們留下深刻印象。

智叔在戲中不時教飾演「東仔」的小演員梁珈榕演出，他們亦會從旁觀摩，學到不少東西，亦被智叔的演出所感動。

特別是一場智叔在女人街打小東的戲，令心悠特別深刻，她形容智叔的真人十分溫文，但在演該場戲的時候，當攝影機一開動，智叔便馬上變了另一個人，拿著衣架狠狠地往東仔身上打。

由於智叔的演出太迫真，令東仔馬上能入戲，亦哭得十分淒涼。

該場戲中心悠要幫忙勸架，她亦被這「兩父子」的演出所感染，感到十分揪心。



至於吳卓羲則說：「智叔演戲對角色有深入的了解，他會做很多功課，在演繹角色時有很多不同層次。」吳卓羲亦有受惠於智叔的「過兩招」，原來當智叔未埋位時，他會在旁觀察卓羲演戲，更會和他分享自己的心得。