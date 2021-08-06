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【回報恩情】叔叔家破人亡露宿街頭獲免費飯　做散工收入微薄堅持回饋助窮人

健康 11:05 2021/08/06

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一名露宿街頭獲免費飯後，尋獲收入微薄的散工，希望回饋社會，幫助窮人。

所謂「得人恩果千年記」，有人受助後，更反過來成為助人者，扶助同路人。本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，早前他們遇過一位六旬露宿叔叔來領取免費飯，身世坎坷，身無分文，也無親人在世。近日他聯絡社企姑娘，透露找到散工，儘管收入微薄，仍堅持幫助街上窮困人士，全因自己曾受恩惠，想回饋社會。

獲批免費飯雙眼通紅

「銀杏館」昨日在其facebook專頁發文表示，該位60多歲的叔叔早前申請領取免費飯，言談之間，得知他為有學識之士，惟遭遇不幸致如此潦倒。因為不幸事，他曾有10年時間不能回港，及至回家，驚聞噩耗：唯一的親人已經過世。他直言，自己目前已「家破人亡」。因無收入，也無積蓄，他只好露宿街頭，後來幸運地遇上有心人，在其幫助下終可有瓦遮頭。

當時身無分文的叔叔往「銀杏館」申請領取免費飯。職員憶述，當叔叔得悉申請獲批時，甚是感觸：

他雙眼通紅，說道自己若果能找到工作就不會來取『福飯』。

職員慨嘆：「（叔叔）他希望靠自己的能力生活，但在疫情下確實難找到工作。 」

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尋獲散工收入微薄仍助人

近日，叔叔與聯絡社企姑娘時，發送相片表示，在街上遇到窮困的長者，正找社工幫助對方，並透露自己已找到散工，可賺取金錢。他告訴姑娘：

我都係跟你學習，因為你幫過我。我能力有限，我盡量去做。我依家搵到啲散工做，搵到些少錢，我希望幫人。

即使收入微薄，但因受過社企的恩情，他也希望成為助人者。這些年來，銀杏館職員遇過不少取飯者，他們嘆謂：

其實不幸的際遇每個人都可能會碰上，但幸好的是我們身邊有愛。

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責任編輯：羅嘉欣

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