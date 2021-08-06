【奧運新星】14歲跳水新星三跳滿分奧運奪金 孝順女農家出身贏獎金救病母

東京奧運女子10米跳台跳水決賽周四（5日）登場，中國年僅14歲選手全紅嬋，在第二跳、第四跳、第五跳中拿下驚人的全滿分，成功奪金，成為中國跳水界超新星。全紅嬋同時亦是一名孝順女，農家出身冀贏獎金救病母。

綜合内地媒體報道，來自廣東湛江麻章區的全紅蟬，父母都是農民，家庭清貧，其母身體也不是太好。「我媽媽之前有點生病，出過交通事故，住院過兩三次，但家裡有時候也不告訴我。我打電話給我爸，他才告訴我這些，他讓我不要在意太多事情。」懂事的全紅嬋說：

但是媽媽治病要花挺多錢的，我就感覺自己也得掙錢，好寄回家給媽媽治病。

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而全紅嬋的表現也不負父母所望，她2014年7月開始接受跳水訓練，同年9月正式進入湛江市體校就讀；至2018年3月，由湛江市體校培養的她被輸送到廣東省跳水隊，其後各場比賽中表現令人眼前一亮。

其中2020年10月4日，在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會、世界盃預選賽中，全紅嬋在女子單人十米台決賽中零失誤，以437.75分的總成績獲得冠軍。教練興奮地舉起了全紅嬋。澎湃新聞網報道，全紅嬋2018年進入廣東省隊，在奧運選拔賽才首次亮相全國大賽。但她在比賽中的沉穩，一點也不像14歲的小女生。

全紅嬋的廣東省對教練何威儀早前接受媒體訪問時表示 ，稱讚全紅嬋非常能吃苦，

每次訓練都全力以赴，她每天陸上跳的次數在200-300個之間，水上她都是跳120個左右。

據了解，中國代表團雖然沒有公布東京奧運金牌選手獎金，但以上屆里約熱內盧奧運為例，每人可得20萬人民幣（約24.4萬港元）。

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責任編輯︰王明芳