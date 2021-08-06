【公路男神】善心港男公路停車帶迷路犬上行人路　幫忙尋找狗主獲網民大讚「男神」

▲ 善心港男帶迷路犬上行人路。

好人好事，有網民最近在公路上目睹窩心一幕，一名男子將座駕停下並落車，網民原以為他是壞車，其後才發現他是為了帶一隻迷路犬上行人路才下車，善舉獲不少網友大讚，有人更盛讚他是男神。

據Facebook群組「馬路的事討論區」，有網民今日（6日）發帖上載了一段影片，片中可見一名身穿白衣的男子，在公路上牽引著一隻黑犬，期間似與公路旁的地盤工人有所交流，之後再把狗狗帶至行人路。而從片段可見，事發地點是在「富豪東方酒店」旁的公路處。

發帖者稱，原以為白衣男子是因車輛「死火」，而把座駕停泊在一旁，之後才發現原來他是要把狗狗帶上行人路。

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有網民關心狗狗後續去向，白衣男子的同事之後就透露，白衣男除了將狗狗帶上行人路，更用狗狗頸牌上的電話號碼聯絡狗主，一直到狗主領回失犬才離場。

帖文一出短短數小時已有逾千讚好，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣