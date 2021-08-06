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【乒乓球摘銅】李靜指蘇慧音表現超水準發揮　有「谷底反彈」之感

社會 11:43 2021/08/06

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香港乒乓球女團歷史性為本港奪得首面女子乒乓球銅牌，教練李靜（右）表示，對賽果感到意外。（路透社）

香港乒乓球女團在東京奧運力挫上屆銀牌得主德國隊，歷史性為本港奪得首面女子乒乓球銅牌。女子隊教練李靜表示，對賽果感到意外，但證明了球員經過自己努力爭取佳績，是實至名歸，指她們平時表現約80分，昨日比賽表現達200分。他指出，原估計蘇慧音能為比賽取得一勝，但結果她超常發揮，獨取兩場勝仗，感到喜出望外。

昨日出戰港隊變陣出擊，以蘇慧音為主力迎戰2場單打。李靜今（6日）在港台節目《千禧年代》指，變陣經香港乒乓球隊總教練陳江華通過，但蘇慧音首次參與奧運，整個東京奧運均沒有一場勝仗，銅牌戰卻需要擔任主力，壓力可想而知，今次奪牌有「谷底反彈」的感覺。 他又稱，在比賽進行期間，不論領先或落後，都會鼓勵球員，盡力為她們加油，並提點她們需要注意的事項。 

李靜分析，昨日德國對手初時可能認為佔上風，但當蘇慧音有超水準發揮時，心情、肌肉開始緊張，打不開角度，質量及速度下降。他認為，在比賽中心態與技術各佔一半，能夠平常心及鬥心強取勝機會就大。他認為，本港更多青少年願意投身全職運動員，指對乒乓球界有正面發展。

乒總主席：奪牌對年輕一代有鼓舞作用

香港乒乓總會主席余國樑表示，港隊在上屆里約奧運的女子團體8強賽事輸給德國，昨日再遇上德國，輸了第一場雙打後，在單打反勝，「由失望到堅持」的過程令人開心。 余國樑認為，乒乓球女團奪得奧運銅牌對本地業界未來發展很重要，對年輕一代有鼓舞作用，證明打乒乓球是有前途，可以取得好成績。

他指出，香港青少年一直對乒乓球有興趣及能力，但乒乓球易學難精，要真正脫穎而出並不容易，亦需要大量運動員參與。他指，乒總20年來一直進行轉型，過去由內地成長的運動員代表港隊出戰，到現在有香港土生土長運動員取得成績，是開心的事，對今次賽果感到自豪。

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記者：陳麗娜

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