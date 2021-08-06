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【疫苗抽獎】星夢郵輪大抽獎結果今公布　頭獎獨得一年無限搭乘郵輪通行證【內附得獎名單】

社會 11:45 2021/08/06

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星夢郵輪內的設施。（資料圖片）

星夢郵輪早前推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，讓已接種2劑疫苗的18歲香港市民參加。有關抽獎今日公布得獎名單，5份獎品包括價值約380萬元的大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房郵輪通行證，每次最多可供4人入住。

星夢郵輪船上設44間隔離病房檢測，最快70分鐘出結果。詳情即看：【下一頁】

星夢郵輪「雲頂夢號」內的設施：

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「豪華郵輪海上行宮大抽獎」送出5份獎品，包括價值約380萬元的終極大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多可供4人入住。二獎為最多可供6人入住的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，皇宮庭苑別墅屬於星夢郵輪獨有之「船中豪華船」概念 —「The Palace皇宮」裡面最頂級豪華的複式別墅，價值超過10萬元。三獎將送出共3份三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多可供4人入住，總值超過5.4萬元。

有關得獎者名單今日（6日）於星夢郵輪 Facebook 官方賬號上隨機選出並公佈：

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接種疫苗者可抽獎、享購物優惠，一文看清「打針獎賞」登記連結。詳情即看：【下一頁】

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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