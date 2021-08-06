【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】

▲ 李佳芯於《智能愛人》展現視后功力。

近日TVB的翡翠台正在熱播的劇集《智能愛人》內，李佳芯扮演的智能機械人阿寶功能多多，除懂得做家務、煮飯和猜拳外，更有「角色扮演」功能。

在昨晚（8月5日）播映的第3集《智能愛人》，講述阿寶化身魔鬼教練助古家儀（麥明恩飾）減肥，此外又扮大肚婆去呃人。Ali在演繹時既要維持機械人的木獨感，但又要扮演出不同的角色的神緒，完全騷出視后功力。

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▲ 李佳芯扮演的AI機械人功能多多。

阿寶啟動怪獸家長Mode

事實《智能愛人》劇情搞笑輕鬆，播映以來觀眾評價不俗，在昨晚的第3集劇情依然惹笑，劇情講述古家儀決心減肥，更找AI家傭阿寶幫忙。

於是阿寶啟動二怪獸家長Mode，更對家儀說：「一啟動就要強制執行，請心思。」

之後，古家儀在阿寶的監督下跑步減肥，當她想放棄之時，阿寶即用藤條打她，更對她說：「小姐為乜而減肥？」古家儀即答：「為愛為目標。」並更叫阿寶啟動地獄教練模式，古家儀一邊喪跑一邊被阿寶追打，場面搞笑。

此外，阿寶為助古家儀減肥，更嚴格控制她的食量甚至吃東西的方式。而李佳芯在演繹時做出類似家長督促子女的神態，但同時表情、語氣仍保持是機械人模式，演得十分出色，不愧是視后。

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全家扮嘢搏可憐

另外，古家廉（陸永飾）為了氹秦太（江欣燕飾）購買產品，知道對方很有愛心，故決定打感情牌扮可憐，訛稱老父中風、阿嫲腦退化以及妹妹智障。

此外，更叫阿寶扮大肚婆，聲稱她被賤男搞大個肚，而他就好心照顧對方。

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▲ 李隹芯要扮大肚婆。

於是古家廉事先問阿寶有沒有「角色扮演系統」，之後著她扮香港小姐及大肚婆，只見阿寶裝出孕吐、陣痛和穿羊水時的表情。

而李佳芯過往於劇集《BB來了》及《跳躍生命線》裡飾演孕媽媽，當中更憑劇集《BB來了》裡新手媽媽一一角而奪視后。

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《智能愛人》監製陳翹英接受媒體訪問時表示，Ali這個機械人角色很難演，開首幾集要保持木無表情，只能以其他方式表達情感，其後變得人性化，情緒上才會有點改變。

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