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【名車禮物】與9歲女經營玩具生意月賺逾150萬　澳洲名媛媽媽砸重金送全新Benz

育兒經 12:15 2021/08/06

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澳洲名媛媽媽送女兒全新Benz。

揸名車是不少人夢寐以求的事，然而有孩子在未夠10歲的幼齡已收到Benz做禮物。澳洲有名媛女商人與9歲女兒一起經營童裝玩具生意，女兒構思的感官玩具大受歡迎，為了犒賞女兒，媽媽便送她一輛全新黑色賓士車，作為接送她和弟弟的交通車。

兩姊弟在名車前開心到彈起。（IG圖片）

澳洲名媛女商人Roxanne近日在IG上曬出一輛全新的黑色賓士車，並指這輛車是要送給9歲女兒Pixie Curtis及7歲兒子Hunter Curtis，作為接送他們返放學及來往辦公室之間的交通車。而女兒Pixie亦於同一日在IG上分享自己與弟弟在車前開心得彈起的照片，並拍攝影片展示手中的車匙，炫耀一個個性化的鑰匙圈，上面有他們的姓名首字母。

Pixie表示，當日兩姊弟被媽媽叫到家門口，本來以為媽媽要送他們一張彈跳床（trampoline），沒想到是一輛新車，讓兩姊弟相當興奮，大呼「surprise」。據了解，這輛賓士價值28.4萬美元（約220萬港元）。

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母女經營玩具生意

事實上，Roxanne在女兒還在襁褓時期，就以她的名義創立了童裝玩具品牌PixiesBows，現時兩母女一起經營生意，每月收入高達20萬美元（約155萬港元）。在IG擁有近9萬名粉絲的Pixie，亦在今年5月因應潮流，構思出感官玩具系列「Pixies Fidgets」，其中一款彩色矽膠泡泡玩具大受歡迎，在開賣短短48小時內就銷售一空。

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Roxanne非常自豪，她又透露，兒子Hunter也有幫忙包裝出貨、參與購買決策的過程，認為他們的能力遠超年齡。為了犒賞兩姊弟，Roxanne決定砸重金買車相贈，而且這輛車還特別為家中兩隻狗狗提供特殊座位。

我為他們姊弟感到非常驕傲，Pixie之前的玩具構思，一開始很多人都不看好，結果非常成功。我們已達成共識，必須繼續前進，更加努力，接下來的目標是勞斯來斯。

兩姊弟與Benz合照，引起不少網民熱論，有人恭喜他們獲得新車，但亦有人認為媽媽此舉是過度寵溺孩子，「9歲就收到這麼貴重的禮物，胃口只會越養越大」，甚至揶揄「下次要送飛機嗎？」

同場加映：4孩爸爸送子女幼稚園畢業禮物　本地流浪環台單車遊爭取獨處時刻

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責任編輯：王明芳

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