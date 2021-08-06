【煮戰】黃亞保張錦祥拍真人騷尋接班人　傳肥媽鼎爺再開烹飪節目

▲ 《煮戰》兩位大廚黃亞保張錦祥再合作。

今年4月無綫大股東黎瑞剛曾公開批評TVB，其中提到電視台的烹飪節目泛濫，之後有傳指TVB即推出「限廚令」，煞停肥媽的《食平D》及李家鼎的《阿爺廚房》兩個受歡迎皇牌節目，事隔數月，8月底將播出兩個名廚黃亞保及張錦祥《煮戰》，有指TVB又有意再大搞煮食節目。

要數TVB近年最深入民心的烹飪節目定必包括由肥媽及陸浩明主持的《食平D》系列，及李家鼎的《阿爺廚房》。可是早前兩個皇牌飲食節目因受「限廚令」影響而暫停拍攝。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而年初的烹飪比賽節目《煮場爭霸》，令兩位大廚黃亞保及張錦祥人氣急升，因此可獲豁免，在5月時拍攝另一類似《煮場爭霸》節目。

《煮戰》尋找名廚接班人

現由江美儀主持的《煮戰》，將於8月23日播映，節目以真人騷進行，兩位大廚Ricky及保哥化身成隊長，分別帶領12廚壇新秀接受一個又一個考驗，每集的主題食材或指定任務進行廚藝對壘、互相挑戰。

【ERROR成員】陸浩明不介意被193嘲年齡大 受「限廚令」《食平D》煞停

▲ 黃亞保及張錦祥再合作《煮戰》。

留到最後的6位廚壇新秀，將會進行師徒大戰，挑戰Ricky及保哥地位，再決定誰是真正的《煮戰》冠軍！

有指《煮戰》推出後，TVB有意撤回「限廚令」，節目高層向傳媒透露公司一直構思飲食節目，之後並會再做鼎爺、肥媽及三姐的煮食節目。

同場加映：楊卓娜訪問