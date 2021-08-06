【親子好去處】首個賽車主題互動體驗館　任玩電動車FPV模型車賽道

▲ 香港新設賽車主題互動體驗館，值得捧場。

很多小朋友玩過玩具車，但談到專業賽車又好像遙不可及。由體驗學習平台YUM ME PLAY開設的Junior Racing Academy，以賽車作為主題，小朋友可透過各種STEAM玩意接觸賽車，亦有適合成人的設施及珍藏品，深入淺出地介紹賽車這個風靡全球的運動。在K11 MUSEA期間限定開設的Junior Racing Academy，就是一個很好的渠道，讓小朋友甚至成人都可以透過沉浸式體驗，了解更多關於賽車的歷史及資訊。

▲ 區內有不少打卡位，如記者會、頒獎台等，可扮演一位賽車手。（張頌婷攝）

7個體驗區學賽車

Junior Racing Academy不在K11 MUSEA商場內，要在地庫乘電梯前往商業大廈。這是全港首個以STEAM學習主導的賽車體驗館，與平治汽車（Mercedez-Benz）及歐陽若曦擔任總監的賽車團隊Craft-Bamboo Racing合作，玩樂以外，也能學習到真實的賽車知識，相當富教育意義。

整個館分成7個體驗區，所有玩意不另收費。首階段的「賽前預備」，介紹賽車的歷史及基本知識，如賽車的A至Z詞彙、比賽種類、賽車的發展演變等。展板上的知識豐富充實，加上一些簡單的互動元素，吸引小朋友去學習。還有「奔跑吧！賽車手」的體感遊戲，要親身跑步推動熒幕中的賽車前進，好好熱身。

▲ 在賽車進化論展區中，可探索賽車的基礎知識及歷史演變等，內容豐富。（張頌婷攝）

▲ 館內設有兩個體感遊戲，小朋友要奔跑讓賽車前行。（張頌婷攝）

親手製作學賽車原理

來到第二階段的「EV工場和E級方程式車庫」，有由平治旗下電動汽車品牌Mercedez-EQ提供的資料區，詳盡介紹電動車的知識，並展出電動車的引擎，亦有互動裝置講解空氣力學。另外還有解釋駕駛服飾、安全措施，甚至展出傳奇賽車手冼拿、舒麥加及咸美頓的簽名頭盔，珍藏品價值超過百萬。這部分知識較深，相信會較適合車迷爸爸或青少年。

小朋友也不怕難以融入，因為這兒的「設．建工作室」及「賽車手學院」有不少互動玩意，例如利用平板電腦，自家設計個人配色的紙賽車模型，並即場列印摺紙；又可以玩Metomics金屬積木，DIY一架充滿特色的模型車，在賽道上測試及比賽；或者利用一些塑膠支架砌模型、填色繪畫等，足可玩足半天。

年長一點的，更可以坐上賽車椅，試玩場內3部駕駛模擬器。模擬器是職業賽車手的訓練工具，駕駛感似足真車，更模擬出早年在香港舉行的電動方程式（Formula E），香港站真實賽道。畫面中看到極有親切感的中環，不過有極多髮夾彎，難度極高，老實說連成人都未必駕馭得到！

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駕電動車極速飄移

玩完第二階段做準備，來到下一區即可以試試賽車的滋味。小朋友可以坐上小型平治電動車，在賽道上風馳電掣，場地面積算大，亦有幾個彎位可以「片車」，速度不算高，即使是年紀較小的幼兒，亦有專人遙控，體驗賽車的快感。旁邊更有頒獎台，讓小小車手們打卡。

賽車以外，還可以體驗賽車手在賽道的中途站換胎。在現實中，紅牛F1車隊於2019年曾創下了1.82秒完成換胎的世界紀錄，在這裏也有兩個車胎，可用工具在牆上親身試試挑戰一下。真正的賽車迷，別錯過試聽賽車手與控制室的真實對話。

▲ 最吸引小朋友的非親自駕駛莫屬，駕着平治在賽道上比拼，好玩刺激。（張頌婷攝）

▲ 換胎要分秒必爭，遊戲設有計時器，看看整個過程需時多久。（張頌婷攝）

第一身視角還原香港賽道

最後一個賽車模擬體驗，以第一身視角感受賽車的刺激。參加者要以軚盤遙控一部四驅車，在模擬香港中環的賽道上飛馳。戴上FPV眼鏡後，則可以透過鏡頭，看到賽道上的真實情形。同一時間有6部車可同時比賽，穿梭香港街頭，甚有樂趣。

不過要駕得好也不容易，油門、煞車及轉彎也很難控制，常常加速太快而炒車甚至反車，要熟習一段時間，才能順暢地走完一圈。整個體驗也相當好玩，但認為較適合青少年至成人遊玩。

主要體驗區以外，還有創新實驗室，提供一些工作坊、活動及課程，讓小朋友從STEAM、美術、語言訓練和創意寫作等不同角度，了解賽車的世界。另外亦有購物區，搜購各式玩具甚至平治精品。體驗館由即日起開放至9月12日，適合3歲至12歲兒童，需於網上登記成為會員及購買通行證，並選擇入場時段，即可進場玩樂。

▲ 參加者要坐在駕駛席上戴上眼鏡，以第一身視角遙控模型車。（張頌婷攝）

Junior Racing Academy

地址： 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓層Taste Chamber（Avobar旁）

活動日期：即日起至 9 月 12 日

開放時間：10am 至 7pm

通行證價格：每位$320，包含YUM ME PLAY會籍及親子賽車體驗館體驗通行證。

記者：張頌婷