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【串謀詐騙】涉以虛假文件詐騙政府百分百擔保貸款　警方拘66人涉款1.4億元

社會 12:22 2021/08/06

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有犯罪集團涉利用虛假文件詐騙政府，涉款1.4億元。警方日前收到投訴並進行調查，最終拘捕56人，包括案中主腦、骨幹成員、秘書公司負責人、強積金中介人及銀行職員。

新冠肺炎疫情衝擊本地經濟，各行各業大受打擊，政府日前推出「百分百擔保特惠貸款」，以紓緩中小企營運壓力，惟計劃被騙徙利用。有犯罪集團涉利用虛假文件詐騙政府，涉款1.4億元。警方日前收到投訴並進行調查，最終拘捕56人，包括案中主腦、骨幹成員、秘書公司負責人、強積金中介人及銀行職員，並凍結了2,100萬元。

點擊圖片即看案情：

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商業罪案調查科高級警司游健雄表示，警方在今年5月收到投訴及作出深入調查，發現有犯罪集團在去年利用38間公司虛假文件，在百分百擔保特惠貸款」計劃中虛報公司營運及僱員開支，並串謀銀行職員等，詐騙集團共提交41個貸款申請，騙取共1.4億元貸款。

他指，案中聲稱的受僱員工中，有1人同時報稱為11間公司的僱員。另外，騙徒更利用騙來的貸款購買名錶及名牌手袋。

游健雄續指，警方經調查後於上月下旬採取行動，並成功拘捕56人，40男16女，年齡介乎21至65歲，被捕者包括主腦、骨幹成員、銀行職員及強積金中介人等，被捕人士分屬3個犯罪集團。他亦指，警方同時追查到34個銀行戶口內有2,100萬元款項，現時已凍結相關款項，相信已成功瓦解有關犯罪集團，不排除有更多人被捕。

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記者：曾卓鋒、曾秋文

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