【靚太廚房】90後少女自創幻覺蛋糕100%還原實物　女店主親授港產風燒賣連蒸籠蛋糕

▲ 2位90後女店主100％還原實物，親授蛋糕裝飾做法。

Dear Harley Cake Studio由兩位90後少女Alison及Cony於2017年開設，在開業初期不幸遇上新冠肺炎，生意額大挫。在低潮時，她們並沒有氣餒，選擇自救，開始以日常生活物品設計幻覺蛋糕，隨即風靡網絡，蛋糕店收入出現V形彈。今集靚太廚房請來她們教整燒賣連蒸籠蛋糕，和分享經營蛋糕店趣事。

▲ Dear Harley Cake Studio2位店主，Cony(左)及Alison(右)。(湛斯雅攝)

Alison和Cony原是中學同學，畢業後Alison在亞洲電視英文台做新聞記者，Cony則當職業舞蹈員。其後因大家同樣愛整甜品而成創業戰友，更開設屬於自己的蛋糕品牌。她們出品的幻覺蛋糕價錢由$1,500起，視乎作品複雜程度。最值得欣賞是每個蛋糕堅持「皮薄餡靚」，更特別地因應蛋糕設計配合相應場景，並拍成短片介紹，如百潔布配洗手盆、拖鞋配泳池等，十分「盞鬼」。

▲ 燒賣連蒸籠蛋糕。(湛斯雅攝)

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「逆」境自強 殺出新血路

疫情重創經濟，作為創業新手的她們面對打逆境波就有自己一套方法。Alison說︰「不要怕面對困難，所有事情都是新嘗試。」Cony更指曾歷近2個月沒有訂單，於是便抱著嘗試新事物的心態，開始以日常用品做蛋糕主題設計幻覺蛋糕，並把作品加入有趣元素拍成片上載上網，幸好大受網民支持。

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隨心而行獲創作靈感

外國蛋糕店多以日常生活物品作蛋糕主題，香港則較少有，因此她們創作不少港式風味濃郁的造型蛋糕，如維他檸檬茶、燒賣蒸籠蛋糕等。Cony笑指： 「靈感啟發上是較隨意的，如去KFC就想到做炸雞蛋糕、見到檯上有遙控器就嘗試做一個，都是選取自日常生活物品。」

不容許蛋糕「好睇唔好食」

像真度極高的幻覺蛋糕外形吸引，糖皮則成為關鍵，而市面上糖霜蛋糕一般給人感覺「死甜」，她們的蛋糕卻好評如潮。她們坦言︰「由調配奶油、饀料比例到蛋糕味道都十分執著；又想饀料比蛋糕多，口感好又足料；又會因迎合香港人口味而做少甜的忌廉和蛋糕。」

期望未來迎接更多挑戰

她們製作造型蛋糕已有近4年經驗，當中有笑有淚，Cony分享指︰「有次花9小時繪畫手袋蛋糕上圖案，每一個圖案都要仔細畫出來，真的想哭和放棄，會和Alison說不要再接做手袋蛋糕的訂單。」儘管如此，她們仍十分享受做蛋糕過程，更表示會愈戰愈勇推出更多符合香港人口味的蛋糕。

場地提供：Dear Harley Cake Studio

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責任編緝：張懿慧