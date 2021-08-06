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【暑假消閒】圖書館夏日閱繽紛　驚喜童書袋擴闊閱讀視野

親子好去處 12:40 2021/08/06

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每個小書袋均有主題式書籍配搭。（公共圖書館提供）

暑假最適宜遨遊書海，消磨炎炎夏日。香港公共圖書館自7月中推出的「共享 ‧ 喜閱新時代－喜閱密碼@LIBRARY」，現迎來第二階段的推廣活動「小書袋的閱讀新世界」，更以創新的策展意念，帶來獨特的方式展示童書。

家長為小朋友挑選圖書時，常會感到無從入手，或類別重複單一。小書袋的閱讀新世界以奪目鮮明的分類設計，載入不同主題的精選書籍，能吸引小朋友自己選擇、觸發好奇心及培養閱讀習慣。

每個小書袋均有主題式書籍配搭，6大主題包括成長系列、創意幽默系列、百變主題1+1、獲獎優質書籍、郁一郁運動和分館自訂主題系列，小朋友可根據自己的年齡、閱讀程度和主題喜好自選書袋，當中百變主題1+1系列，更以嶄新角度把兩本童書以「關鍵字」串成新配搭，幫助家長和小朋友齊齊探索館藏，擴闊閱讀視野，為3至8歲小朋友帶來獨特的閱讀體驗。

小書袋的閱讀新世界，大人小朋友也充滿好奇。（公共圖書館提供）

小書袋更附遊戲工作紙，為小朋友帶來無限驚喜，加深其對書籍內容的認識及加強親子閱讀體驗，參與是次活動的3間特選圖書館，均設有專區，以活潑多彩的書架設計、地板和牆身裝飾，透過開心角色小袋鼠和可愛的小書豆，陪伴小朋友投入新奇的閱讀旅程。

計劃能照顧兒童的閱讀口味，又可方便家長輕鬆營造親子閱讀時光。（公共圖書館提供）

計劃既能照顧兒童隨成長而轉變的閱讀口味，又可方便家長輕鬆營造親子閱讀時光。今年12月更將有另外3間公共圖書館加入參與活動。

活潑多彩的書架設計、地板和牆身裝飾，令小朋友更投入。（公共圖書館提供）

小書袋的閱讀新世界

藍田公共圖書館（即日至8月8日）
元朗公共圖書館（8月6日至15日）
柴灣公共圖書館（8月13日至22日）

記者：李越樺

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