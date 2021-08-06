【東京奧運】李皓晴15歲女拔退學當全職運動員　與媽媽訂下三年協議堅持乒乓夢

▲ 港隊乒乓球女團成員之一李皓晴15歲時退學轉為全職運動員，她感謝父母讓她堅持追夢。

昨日（5日）香港乒乓球女團在銅牌戰力挫德國，勇奪女子乒乓球團體賽銅牌。其中「大師姐」李皓晴在過去兩屆奧運均與獎牌擦身而過，今次第三次出戰奧運終圓獎牌夢。賽後她感謝父母讓自己成為全職運動員追夢，而父母在見證著賽果下感動落淚，其後在訪問中分享女兒的奮鬥故事。

▲ 香港乒乓球隊代表李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，勇奪女子乒乓球團體賽銅牌。（經濟日報資料圖片）

現年28歲的李皓晴，中學入讀傳統名校拔萃女書院，在15歲時為了追夢，選擇中途退學成為全職運動員。其父母接受《香港開電視》訪問時提到，以往從未有人在15歲時便轉為全職運動員的先例，加上皓晴就讀的中學不錯，故當時相當猶豫。母女二人經歷多番掙扎，最後訂下「三年協議」。

大家的承諾是三年，我只給你三年時間，你亦給三年時間自己，如果你在這三年，真的打不到的，乒乓球不再是你的夢想，那就放棄。

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要求女兒需完成會考

不過李媽媽要求皓晴，在停學期間不能完全放棄學業，要至少完成會考。在邊自修、邊練習下，直至會考開考前一、兩個月，皓晴因太辛苦想放棄乒乓球。當時李媽媽跟女兒說：

你放棄不要緊，最主要是問自己，這三年是否付出了很多？

之後皓晴再跟教練傾談，最後決定堅持自己的「乒乓球夢」。她亦按照媽媽的要求完成會考，現時在教育大學就讀體育課程。

▲ 李爸爸和李媽媽十分支持女兒追夢。（李皓晴IG圖片）

自幼對乒乓球情有獨鍾

回憶女兒的乒乓球球路，李媽媽指皓晴小時候曾經學過鋼琴、跳舞，但都是「玩一、兩個月」便失去興趣，唯獨是對乒乓球情有獨鍾，單是拿起球拍與哥哥對打，抑或自己對著牆壁打已相當滿足。而皓晴第二次參加比賽便贏得冠軍，自此對乒乓球產生濃厚興趣，在小四、五時，更參與當時乒總新設的育才計劃。

對於當時只是小學生的皓晴來說，要同時兼顧學業和練習一點也不容易。李爸爸憶述，女兒每日3時放學要立即趕去練波，由4時練習至7、8時，夜晚9時回家後才開始做功課。由於她就讀的傳統小學功課較多，故經常做到深夜12時，然後早上6時又要起床上學。

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加上皓晴有時因為要參加比賽，無法上學一星期，賽後要追回功課，在長期睡眠不足的情況下，小五時已有300度大近視。其後李媽媽帶皓晴看眼科醫生，維持近視度數至今。而皓晴一直的付出和堅持，都令父母相當感動。李爸爸亦提到，乒乓球是整個家庭的凝聚力，每當皓晴一有比賽，一家人都會一齊到場為她打氣。

感謝父母讓自己追夢

賽後皓晴接受訪問時，感謝父母一直以來的支持，尤其是當年決定轉為全職運動員，明白到是個很艱難的決擇，自己亦曾經猶豫不決。不過最後幸得家人支持，才能成就今日的她。

多謝他們一直給機會我追夢，繼續在這個事業發光發亮。學生轉全職運動員是一個很大的抉擇，希望今次的成績能給予更多信心香港家長，大膽讓子女參與乒乓球的專業道路。

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責任編輯：王明芳