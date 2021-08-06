【外傭來港】下周一起離港前已完成疫苗接種者　檢測陰性、隔離21日可再來港工作

▲ 下周一起離港前已完成疫苗接種者，遵守指定入境限制可再來港工作。（資料圖片）

勞工處今日（6日）提醒外傭及僱主，政府將在本月9日實施新入境防控措施。如現時身處菲律賓和印尼的外傭在離港前已經在香港完成接種疫苗，可根據新措施來港工作。



政府周二 （3日）發出新聞公報，宣布將會對海外抵港人士實施新入境防控措施。在新措施下，已完成疫苗接種並持有認可接種疫苗紀錄的香港居民，包括外傭，可登上來港的民航客機。他們所持的接種疫苗紀錄須由香港、內地或經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的醫療機構或政府相關主管當局發出。



勞工處表示，新措施適用於來自菲律賓和印尼的外傭。如外傭早前已經在香港完成接種疫苗，他們可根據新措施登上來港的民航客機，但須遵守相關要求，包括登機前必須持有預定起飛時間前72小時內進行PCR核酸檢測陰性結果證明，以及指定檢疫酒店預訂房間的確認書，租住期為外傭抵達香港當日起計不少於21晚。處方提醒，僱主及職業介紹所須預先為其外傭作好準備，如外傭未能符合相關要求，可能會被禁止登機前往香港，或抵港後可能被拒絕入境。



發言人續稱，如外傭來港開展僱傭合約或返回原居地度假後回港，僱主須負責外傭的核酸檢測費用，以及須履行僱主在「標準僱傭合約」下的責任，包括須負責外傭在強制檢疫期間的住宿費用及為外傭提供膳食津貼。



至於不持有認可接種疫苗紀錄的外傭，政府正與主要外傭輸出國的駐港總領事館，包括菲律賓和印尼，商討如何確認當地接種疫苗紀錄的真確性，以容許在當地完成接種疫苗的外傭來港工作。此外，政府計劃安排這些外傭集中於一至兩間酒店接受檢疫，並正商討細節。在確定安排後，政府會另行公布詳情。

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責任編輯：陳麗娜