【打擊起底】曾國衞強調不存在以言入罪　料明年再提修訂私隱條例

▲ 政府擬賦權私隱專員刑事調查和檢控權。（私隱公署圖片）

政府提出修訂《個人資料（私隱）條例》，建議將起底行為刑事化。政制及內地事務局局長曾國衞，今早出席立法會法案委員會時透露，當局正全面審視私隱相關法例，預計明年會有新一輪修例。

曾國衞表示，在2019年修訂《逃犯條例》風波期間，持相反意見人士被起底情況嚴重，故今次提出將起底行為刑事化。當局建議引入兩級制刑罰，最高可罰款100萬元及監禁5年，另設入罪門檻較低的罰則。

他指出不少海外國家亦有類似法例，又回應坊間部分質疑，強調今次修例針對惡意起底，不存在以言入罪，形容守法市民不會在未經同意下，披露他人個人資料。對於今次修例後，私隱專員在緊急情況下，可在沒有法庭手令下搜查電子器材。曾國衞強調，為減低無辜的人所承受的傷害，須賦予私隱專員要有一定權力，強調即使在緊急時亦只可檢閱，若要解密則需先申請手令。

議員鄭松泰關注有關停止披露起底資料的條文，擔心若起底者拒絕移除資料，互聯網公司等中介者將面對刑責風險。另一議員梁志祥則關注有人在海外對港人起底的情況。私隱專員鍾麗玲表示，在修例風波期間，公署過去曾要求包括海外網站移除起底資料，約7成網站配合，相信修例後有關網站亦會更合作。

此外，議員郭偉强提及政府早前提出修例後，有外國互聯網公司曾表示考慮撤出香港。曾國衞承認，曾有工作人員對修例感到擔心。鍾麗玲則補充，指有關情況是基於海外媒體報導錯誤，強調經過與有關企業會面解釋後，並無企業計劃撤出香港。她又指出，世界各地均正在私隱方面的法例進行收緊，形容香港只是追上世界的常規。

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記者：胡偉明