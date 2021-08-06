【暖男爸爸】女兒一句心痛說話激發對抗心癮　張頴康戒煙一年：多謝妻兒支持

▲ 張頴康宣布成功戒煙一年，特別感謝妻兒支持。

戒煙最難克服是心癮，煙民張頴康去年因7歲女兒張雅喬（小豆）一句說話，深深的刺痛他，下定決心為妻兒戒煙。一年過去，張頴康昨晚（5日）在社交平台宣布成功戒煙一年，自豪煙癮大的他竟然戒到煙，一切全靠妻兒的支持！

張頴康昨分享了戒煙一年的心聲文，並上載家庭照感謝妻兒，他表示這一年感到好神奇，想不到自己可以克服心癮戒煙。

以我呢個做任何事都會好大癮嘅人嚟講，我竟然戒到煙，根本係冇可能發生嘅事！所以一定要多謝我老婆、小豆同小花生嘅支持，我先至可以做到呢件事！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

張頴康緊記一位前輩對他說過的話：「唔好同人講你戒咗煙幾耐，應該要同人講你根本就唔食煙！」張頴康揚言再過多一年，就可以說出這番話，因屆時做身體檢查後，保險費會平一半，但他澄清並非為保險費而戒煙。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

女兒一句話︰我唔鍾意你吸煙

激發他戒煙的人其實是女兒小豆，去年8月，小豆突然在爸爸背囊拿了一個電子煙的煙蛋出來，並查問是甚麼，爸爸回答：「爸爸攞嚟Relax嘅！」，怎料換來小豆一句：「我唔鍾意你吸煙呀！」張頴康從來都沒有在孩子面前食煙，想不到女兒早已知道。

▲ 張頴康麥雅緻早前宣布懷有第3胎。（facebook圖片）

張頴康形容，這句說話就像一支針插入他的心。第二日下午，他收工駕車返家的路上，不停回想小豆這句說話，「當時好唔開心，唔知點做好。」他開始嘗試在回家路上不吸煙，發覺自己原來做得到，便決心戒煙。

我一返到屋企門口，即刻將所有電子煙嘅用具，交晒俾老婆，同佢哋講：「我唔食喇！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

戒電子煙比傳統煙辛苦

戒煙100日後，他網上發文分享感受。在戒煙首20日裏，他經常標冷汗，身體低溫，開工時集中不到精神，連幾句對白都記不到。他指以前戒傳統煙時沒有出現此情況，感到戒電子煙辛苦，似是一直不知吸了甚麼化學物入體內，覺得好恐怖。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

麥雅緻為鼓勵老公戒煙，設立了「戒煙貼紙簿」，張頴康每成功戒煙一日，小豆就貼一張貼紙獎勵，阿康大讚有用，「呢個方法好成功，因為我唔想喺個月曆見到大交叉！」

在首100日期間，阿康一度心癮發作，尤以愛犬Bell Bell離逝的打擊，令他心情低落到想重拾香煙，幸他及時想起「戒煙貼紙簿」，成功抵抗心癮，並多謝小豆「令我做返個盡責嘅爸爸」！

同場加映︰鄭中基10歲女迷上戀愛動漫 「暖男爸爸」立約限18歲拍拖被拒簽

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰林綺玲