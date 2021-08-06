  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Qeelin時尚美學傳頌中國文化　葫蘆如意變身時尚首飾

休閒消費 17:19 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠貝母戒指（$11,200）；Wulu 18K白金鑽石戒指（$79,200）；Wulu 18K 玫瑰金鑽石或鑽石珍珠貝母鏈釦及可替換玫瑰金編織紋理手鐲（手鐲$29,000、鏈釦$27,000-$31,000）；Wulu 18K玫瑰金珍珠貝母頸鏈（$21,700）。（品牌提供）

由華人珠寶設計師陳瑞麟（Dennis Chan）創立的珠寶品牌Qeelin，自2004年成立以來，所推出的每一個系列都必具中國文化特色，好像最新的Yu Yi Lace系列，除了「如意」的造型，還加入中國刺繡的精髓，將被視為過氣老套的傳統化身成時尚優雅的象徵。

對於中國古代的麒麟、葫蘆、如意、醒獅和龍鳳等，你認識有幾多？珠寶品牌Qeelin的設計師Dennis，17年前將一個葫蘆圖案演化成一系列首飾，不但大受歡迎，更旋即令Qeelin由本港揚名至海外，接著出現了多個與別不同的標誌性設計，全部概念皆擷取自中國的傳統文化，打造出一個富中國文化特色的珠寶品牌。

    點擊圖片放大
    +2

品牌喜用富吉祥意味的icon作為設計，好像舞獅不但是所有華人的共同喜慶記憶，同時有著鎮邪、祈求吉祥與好運的意義；葫蘆諧音「福祿」，具好運與積極能量的象徵，更有著健康和財富等祝褔意思，品牌將葫蘆以當代線條形狀演繹，跟幸運數字「8」聯繫起來；如意顧名思義，是如意吉祥的意思，相傳具有保護及神秘的力量，其形象經常出現於古代工藝品中……

Qeelin為作品披上矜貴罕有的珍寶美鑽，配合精細的鑲嵌工藝，使每一項標誌性物件都變得時尚貴氣。Dennis表示︰「首飾能夠世代相傳，這其實很符合華人的個性。我們總是希望將傳統、文化、財產一代一代地傳下去，我也希望為中國人，甚至全世界留下一些珍貴記憶。」

Petite Yu Yi 18K玫瑰金鑽石及珍珠貝母耳環（$15,200）；同系列18K玫瑰金鑽石及翡翠頸鏈（$15,800）；同系列18K玫瑰金鑽石及翡翠手鏈（$13,800）；同系列18K玫瑰金鑽石及珍珠貝母手鏈（$11,300）；同系列18K玫瑰金鑽石戒指鑲以翡翠或珍珠貝母（$11,000-$13,500）。（品牌提供）

品牌將Yu Yi如意的傳統造型，加入中國刺繡的精髓，而成了全新的Yu Yi Lace系列，經過工匠的精雕細琢演繹出中國刺繡一針一線的精細。除了鑽石，高級的Yu Yi Lace Couture珠寶，更鑲有矜貴的紅寶石；另有用上翡翠或紅瑪瑙的Petite Yu Yi系列，不但加強了一份東方味道，為中國古老的圖騰和工藝注入生命力，帶來了耳目一新的視覺效果。

產品查詢︰2834 9888

記者︰梁靜詩

相關文章

【Swarovski】Ian@MIRROR女友Amy Lo演繹奢華與玩味撞擊　Swarovski全港首間Instant Wonder專門店新形象登場
18:29 2021/06/22
【Swarovski】Ian@MIRROR女友Amy Lo演繹奢華與玩味撞擊　Swarovski全港首間Instant Wonder專門店新形象登場
Dior Lucky Charms太古廣場期間限定店　首飾化成星星帶大家宇宙漫遊
10:25 2021/07/09
Dior Lucky Charms太古廣場期間限定店　首飾化成星星帶大家宇宙漫遊
【鑽石之王】Graff高級珠寶擁自家鑽石礦選盡好貨色　亞特蘭提斯沙丘襯出鑽石另類神秘
18:17 2021/07/29
【鑽石之王】Graff高級珠寶擁自家鑽石礦選盡好貨色　亞特蘭提斯沙丘襯出鑽石另類神秘

你可能感興趣

【Swarovski】Ian@MIRROR女友Amy Lo演繹奢華與玩味撞擊　Swarovski全港首間Instant Wonder專門店新形象登場
18:29 2021/06/22
【Swarovski】Ian@MIRROR女友Amy Lo演繹奢華與玩味撞擊　Swarovski全港首間Instant Wonder專門店新形象登場
Dior Lucky Charms太古廣場期間限定店　首飾化成星星帶大家宇宙漫遊
10:25 2021/07/09
Dior Lucky Charms太古廣場期間限定店　首飾化成星星帶大家宇宙漫遊
【鑽石之王】Graff高級珠寶擁自家鑽石礦選盡好貨色　亞特蘭提斯沙丘襯出鑽石另類神秘
18:17 2021/07/29
【鑽石之王】Graff高級珠寶擁自家鑽石礦選盡好貨色　亞特蘭提斯沙丘襯出鑽石另類神秘
品牌 珠寶 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】