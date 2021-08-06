Qeelin時尚美學傳頌中國文化　葫蘆如意變身時尚首飾

▲ Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠貝母戒指（$11,200）；Wulu 18K白金鑽石戒指（$79,200）；Wulu 18K 玫瑰金鑽石或鑽石珍珠貝母鏈釦及可替換玫瑰金編織紋理手鐲（手鐲$29,000、鏈釦$27,000-$31,000）；Wulu 18K玫瑰金珍珠貝母頸鏈（$21,700）。（品牌提供）

由華人珠寶設計師陳瑞麟（Dennis Chan）創立的珠寶品牌Qeelin，自2004年成立以來，所推出的每一個系列都必具中國文化特色，好像最新的Yu Yi Lace系列，除了「如意」的造型，還加入中國刺繡的精髓，將被視為過氣老套的傳統化身成時尚優雅的象徵。

對於中國古代的麒麟、葫蘆、如意、醒獅和龍鳳等，你認識有幾多？珠寶品牌Qeelin的設計師Dennis，17年前將一個葫蘆圖案演化成一系列首飾，不但大受歡迎，更旋即令Qeelin由本港揚名至海外，接著出現了多個與別不同的標誌性設計，全部概念皆擷取自中國的傳統文化，打造出一個富中國文化特色的珠寶品牌。

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品牌喜用富吉祥意味的icon作為設計，好像舞獅不但是所有華人的共同喜慶記憶，同時有著鎮邪、祈求吉祥與好運的意義；葫蘆諧音「福祿」，具好運與積極能量的象徵，更有著健康和財富等祝褔意思，品牌將葫蘆以當代線條形狀演繹，跟幸運數字「8」聯繫起來；如意顧名思義，是如意吉祥的意思，相傳具有保護及神秘的力量，其形象經常出現於古代工藝品中……

Qeelin為作品披上矜貴罕有的珍寶美鑽，配合精細的鑲嵌工藝，使每一項標誌性物件都變得時尚貴氣。Dennis表示︰「首飾能夠世代相傳，這其實很符合華人的個性。我們總是希望將傳統、文化、財產一代一代地傳下去，我也希望為中國人，甚至全世界留下一些珍貴記憶。」

▲ Petite Yu Yi 18K玫瑰金鑽石及珍珠貝母耳環（$15,200）；同系列18K玫瑰金鑽石及翡翠頸鏈（$15,800）；同系列18K玫瑰金鑽石及翡翠手鏈（$13,800）；同系列18K玫瑰金鑽石及珍珠貝母手鏈（$11,300）；同系列18K玫瑰金鑽石戒指鑲以翡翠或珍珠貝母（$11,000-$13,500）。（品牌提供）

品牌將Yu Yi如意的傳統造型，加入中國刺繡的精髓，而成了全新的Yu Yi Lace系列，經過工匠的精雕細琢演繹出中國刺繡一針一線的精細。除了鑽石，高級的Yu Yi Lace Couture珠寶，更鑲有矜貴的紅寶石；另有用上翡翠或紅瑪瑙的Petite Yu Yi系列，不但加強了一份東方味道，為中國古老的圖騰和工藝注入生命力，帶來了耳目一新的視覺效果。

產品查詢︰2834 9888

記者︰梁靜詩