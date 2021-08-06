【東京奧運】香港競步「一姐」每周跑150公里備戰奧運　程小雅：將最好表現送給每位港人

▲ 程小雅去年底更飛赴日本特訓，每周跑近150公里，冀以最好表現送給每位香港人。（香港田徑總會提供）

東京奧運下周日（3日）閉幕，不少項目將決出多面金牌，其中港隊競步「一姐」、34歲的程小雅（Jessica）今日（6日）下午3時半會在女子20公里競步賽登場。Jessica此前兩度衝擊奧運都不成功，終花了11年時間才完成夢想。她去年底更飛赴日本特訓，每周跑近150公里，冀以最好表現送給每位香港人。

現時世界排名第68位的Jessica，是香港女子20公里競步賽紀錄保持者，個人最佳時間為1小時32分30秒。她在14年前在中學老師推薦下報名參加當年的「港鐵競步賽」，就獲得第3名，亦因此被當時的教練相中，自此與競步結下不解之緣。

▲ 香港競走代表程小雅（中）、香港田徑隊領隊陳文孝（左）以及總教練莊志恆（右）。（香港田徑總會提供）

Jessica曾兩度嘗試衝擊奧運惟未竟成功，2012年倫奧未達標，2016年里奧僅差49秒才拿到資格，直至今年7月初憑積分成功出線，花了整整11年才完成夢想。

她曾接受傳媒訪問說過，若能出戰奧運，目標是盡全力創造最好成績：

入了奧運，我想代表香港人爭取好成績，不是志在參與，是想去成為前20位的選手。

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