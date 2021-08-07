【TOPick診症室】年過30歲肌肉流失易受傷　中大骨科教授教兩招鍛鍊肌力

疫情之下無法外遊，行山遠足成為一項熱門的假期活動。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒表示，不少人在行山時會因為肌肉力量不足而導致創傷，建議平日要多做「基本功」，避免出現髂脛束綜合症或筋骨的綜合症。

容樹恒在接受TOPick訪問時指出，行山在疫情下成為了一種十分流行的運動，但不少人在行山時會出現膝蓋軟骨磨損或膝蓋周邊肌腱創傷，導致髕骨綜合症或髂脛束綜合症。他解釋，因上下山時，膝蓋屈曲伸展所承受的壓力，是平日走路的3至4倍，當沒有足夠的肌肉力量，或會導致膝蓋軟骨磨損。

他說，如要避免出現有關病症，平日應要多鍛鍊大腿四頭肌，並教授市民可以在家中，透過簡單的動作──「坐無影凳」做訓練。

除了行山之外，不少市民在留家抗疫的時候，都會選擇看劇，時間更可長達數小時。容樹恒表示，當長期處於同一姿勢，或會導致肩膀酸痛及腰酸背痛等，建議可以簡單的利用小工具，例如是500毫升至1公升的水瓶在家中進行二頭肌的鍛鍊。

至於做「無影凳」動作時的注意事項、利用水瓶又可以怎樣訓練到二頭肌呢？密切留意8月9日晚上10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

同場加映，一般成藥或有禁藥成分，醫生拆解「藥檢制度」：

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記者：郭詩詩