【跳水皇后】14歲跳水新星5跳中3次10分滿分　天賦加刻苦訓練日跳400多次造就奧運冠軍

▲ 14歲跳水新星全紅嬋於東京奧運女子10米高台跳水決賽中，5跳有3次獲滿分。

東京奧運女子10米高台跳水決賽周四（5日）登場，其中年僅14歲的中國選手全紅嬋於第2、4、5跳中均取得10分滿分成績，震驚全場，被喻為「跳水天才」。奪金背後，除了全紅嬋本身有天賦，教練亦透露全紅嬋特別能吃苦，是經過每日刻苦訓練才有今天的成績，希望大家別過多宣揚全紅嬋是「天才少女」。

14歲的全紅嬋於奧運女子10米高台跳水決賽一嗚驚人。作為今屆中國代表團最年輕的運動員，全紅嬋在無任何國際賽事經驗之下，成功於第2、4、5跳取得滿分。其中，第2及第4跳獲得所有評判一致給予10分滿分。

▲ 全紅嬋跳水動作如「教科書級別」。(新華社)

獲滿分的3跳動作：

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充滿天賦 入選國家隊7個月就出戰奧運

全紅嬋的成功亦非偶然。全紅蟬7歲接觸跳水訓練，11歲入選廣東省隊，去年才在國內的奧運選拔賽冒起。全紅嬋廣東省隊教練何威儀表示，去年的奧運選拔賽，全紅嬋在賽前3星期才把5個跳水動作學識，之後參賽，一場比一場跳得好，最終在3站賽事奪得2冠1季佳績。13歲入選國家隊，7個月後便出戰奧運。

▲ 全紅嬋入選國家隊7個月就出戰奧運。

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全紅嬋的0水花被讚有「水花消失術」，教練指全紅嬋的彈跳力、上肢、下肢、腰腹能力都比較突出，身材條件也特別符合跳水運動員的需要，例如她的身材比較纖細，腳尖、膝蓋比較漂亮，身體柔韌性也很好。而且手的形狀也很適合壓水花。

她手的能力也比較強，提倒立她可以連續提10個，這是她們最基本的基礎訓練，她的控倒立、提倒立都比同年齡運動員強。

▲ 教練指全紅嬋的控倒立、提倒立都比同年齡運動員強。(新華社)

刻苦訓練 日跳400次

除了有天賦，教練也大讚全紅嬋特別能吃苦，每日刻苦訓練才有今日的成績。教練表示，全紅嬋每日會在陸上跳200至300次，然後水上一般跳120次左右，即每日跳約400次。而且，她每次訓練都全力以赴，將自己的能力表現出來，訓練態度非常認真。

▲ 全紅嬋每日會在陸上跳200至300次。

她非常能吃苦，她對待訓練的態度是同年齡同一批運動員中，最投入的。

一戰成名後，大眾紛紛指全紅嬋是「天才少女」，不過教練則希望大家多關注運動員是通過刻苦訓練，才有今天的成績。

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我覺得最好不要過於在輿論上講她是天才少女，不論任何人都是經過刻苦訓練，首先她有這個條件，然後經過刻苦訓練，而不是什麼天才或黑馬。不管天才或黑馬，都要經過刻苦訓練，才能得到成績的。她值得她的成績。

賽後全紅嬋接受訪問時表示，第1次參加奧運還是很緊張，怕自己跳不好：

跟誰比賽都一樣，不管怎樣，都要調好自己。奧運會也就5個動作，把自己的跳好就行了。

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責任編輯：羅嘉欣