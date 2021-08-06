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【飲食優惠】The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐及地中海紅蝦晚餐 網店預訂可享免加一優惠【附訂座連結】

休閒消費 13:32 2021/08/06

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熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

The French Window 推出海鮮盛宴周末早午餐($498/位)有 4 道菜。(餐廳提供)

中環 The French Window 擁有偌大的落地玻璃窗，將維港景致自成天然景觀，在此享受一頓輕鬆周末早午餐最適合不過。

最新的周末早午餐餐牌($498/位)有 4 道菜，先來新鮮海鮮拼盤，包括生蠔、波士頓龍蝦、黃金螺及大蝦。緊接一道暖胃的番茄濃湯，主菜方面有 5 款選擇，除了經典的烤菠菜班尼廸克，亦可選意大利飯或各式烤肉，例如香烤美國豬鞍、或香煎 M5 和牛牛柳佐法國鵝肝 (需加$120) 。甜品可選香蕉太妃派或精選芝士盤，另可以每位$180 加配兩小時任飲精選紅白餐酒及汽酒，使周末更臻完美。

地中海紅蝦四道菜晚餐每位$598起。(餐廳提供)

享受美食有時都用專挑周末假日，平日晚餐也可慰勞自己。餐廳亦為客人預備了味道鮮甜的地中海紅蝦 4 道菜晚餐($598/位)。前菜是烤紅蝦及牛油果沙律，配上香檳酒汁，令菜式更清新醒胃；湯品是餐廳的招牌法式洋蔥湯，將芝士多士浸在湯中吸收湯汁，更加惹味；主菜方面，除了烤紅蝦意式雲吞配露筍、烤紅蝦配墨汁意大利飯，亦可選烤紅蝦配鱈魚柳伴青芥末醬(需加$60)，盡享雙重海鮮滋味。最後以法式焦糖布丁作結。

查詢：2393 3812
備註：以上價目均需加一，但此網上商店連結預付訂座，則可享免加一。 

撰文：郭秀芳
 

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