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【招聘車長】匯達交通宣布招聘逾300名全職車長　月薪最多可達2.5萬元

社會 13:23 2021/08/06

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匯達交通宣布招聘逾300個全職車長。（資料圖片）

新巴城巴及其母公司匯達交通今日（6日）宣布，計劃招聘逾300名全職車長，每名新入職車長時薪為125元，每月入息可達2.5萬元；同時接受兼職車長申請。凡持有巴士駕駛執照或私家車駕駛執照滿1年，及年滿21歲的人士，均可申請。

匯達交通指，公共交通服務對香港經濟從疫情中恢復過來至為重要，一直埋首推動業務發展，改善營運。申請者即使未有巴士駕駛執照或路面經驗較淺者，包括現時在零售或餐飲等行業工作的人士，公司會為應徵者提供事業發展、培訓及轉職至其他工作崗位的機會。

有意應徵者，可於網上登記，致電或使用WhatsApp發送訊息至匯達交通招聘熱線5562 2152查詢，或親臨匯達交通巴士車長招聘日。

公司又指，除巴士車長外，目前有逾1,200名後勤員工，於營運、工程、安全、會計、傳訊、市務， 以至於巴士網絡策劃等專業範疇工作，以支援前線員工在港九新界各區提供巴士服務。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：陳子謙

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