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【東京奧運】20歲日本女拳手奪金擬明年退役　不愛體育愛打機大學畢業想入遊戲公司

親子 14:23 2021/08/06

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20歲的日本女拳擊選手入江聖奈，於東奧女子拳擊羽量級勇奪金牌。

今屆東京奧運傳來不少喜訊，誕生了一些年輕金牌運動員。其中年僅20歲的日本女拳擊選手入江聖奈，於女子拳擊羽量級勇奪金牌，不過這是她首次也是最後一次參加奧運，因為大學三年級的她打算明年退役，不會參加下屆巴黎奧運。

因漫畫而迷上拳擊

日本媒體報道，入江聖奈於本周二（3日）在東奧女子54至57公斤羽量級拳擊決賽中，以5︰0擊敗菲律賓拳手柏狄絲奧，獲得奧運金牌。2012年倫敦奧運開始增加女子拳擊項目，入江聖奈是第一位參賽的日本選手，她首次在東奧出戰即打出好成績，並為日本在這個奧運項目首次贏得金牌。

入江聖奈首次參加奧運即奪金。（入江聖奈Twitter圖片）

入江聖奈因八十年代的拳擊漫畫《小神拳》而開始接觸拳擊，並逐漸在拳壇打出名堂。她出戰奧運前，收到《小神拳》作者、漫畫家小山優的一幅畫，為她打氣，她形容這是「終生珍寶」。

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奧運金牌得主不愛體育

在比賽後，入江聖奈接受訪問時表示自己其實不愛體育，當記者問她「你的目標是3年後的巴黎奧運會嗎？」她隨即回應打算在大學畢業後找工作︰

我喜歡打機，所以我想加入遊戲公司工作。

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年紀輕輕的入江聖奈選擇退役，她在訪問中談及自己的未來，稱下一個目標是明年大學四年級時參與世錦賽，希望能夠再次爭取金牌，大學畢業後就不打拳擊了。

入江聖奈對青蛙情有獨鍾。（入江聖奈IG圖片）

熱愛青蛙想找相關工作

現時入江聖奈就讀日本體育大學三年級，不但喜歡打機，也熱愛青蛙，家中飼養了一隻珍珠角蛙，她不時在社交媒體分享青蛙的照片。她原本想在大學畢業後，找到一份與青蛙有關的工作，可是在網上查找一下卻沒有甚麼發現。她透露社交媒體的拳擊帖文可能會減少，不過仍會繼續發布有關青蛙和遊戲的帖文。

同場加映︰劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸　開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

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責任編輯：王明芳

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