【消費劵】美食博覽周四開鑼   韓籍大廚現場表演傳統Kimchi製作

▲ 去年因疫情而停辦的美食博覽，今屆將於下星期四開幕。（經濟日報資料圖片）

去年因新冠肺炎疫情而停辦一年的美食博覽，今年終於重開！由8月12日至16日，一連五日於灣仔會議展覽中心舉行。今屆大部分攤位均接受電子消費券支付，包括Tap & Go、八達通、Alipay HK及WeChat Pay HK四種支付方式。

「2021美食博覽」星期四至一於灣仔會展舉行。韓國農水產食品流通公社將一連五日於會場內的韓國館，展示一系列傳統韓國美食，包括泡菜、人蔘、醬類、醬汁類、飲料、零食類、保健食品、農產品等 （共13個展覽攤位），場內更特設泡菜宣傳館、收藏品館及出口企業館等。

▲ 泡菜是韓國最常見的韓式小菜。（經濟日報資料圖片）

售北韓秘製​​​​​泡菜

今年韓國館的重點主題為韓國最標誌性的食品──泡菜，多款韓國地道特色泡菜如將於館內展出，當中更不乏來自北韓的秘製泡菜，打破港人對泡菜舊有認知。更有來自「朝鮮八道」不同地區的特色泡菜及在香港較為罕見的泡菜i款式，如平壤的「平安道」代表白切片泡菜，以及位於韓國版圖上最北的「咸鏡道」出產的酸蘿蔔水泡菜。

▲ 擁有超過30年泡菜製作經驗的韓國朴永鎬大廚將一連五日在展場表演醃泡菜。（韓國農水產食品流通公社）

韓大廚表演醃泡菜

韓國館今年更邀得超過30年泡菜i製作經驗的專家朴永鎬先生，主理多場精彩的傳統泡菜製作表演，讓大眾對傳統韓國食品文化有更深入的認識。來自品牌Kimchi Factory的朴永鎬，是泡菜界的專家，對韓國食品有興趣的人士萬勿錯過。另外於現場掃瞄指定二維碼，便可免費獲贈韓風涼扇乙把及環保購物袋乙個。

▲ 韓國館將展示一系列傳統韓國美食，包括泡菜、人蔘、醬類等。（韓國農水產食品流通公社）

「現場傳統泡菜製作表演」

地點：Hall 1A 表演台

表演嘉賓：朴永鎬先生 (Kimchi Factory)

日期/時間：

8月12日（四）15:30 - 16:00

8月13日（五）15:30 - 16:00

8月14日（六）13:30 - 14:00

8月15日（日）16:00 - 16:30

▲ 多款韓國地道特色泡菜如將於館內展出。（韓國農水產食品流通公社）

記者：王嵐