【選委會選舉】提名期今日展開　李慧琼：民建聯不少人正考慮參選

▲ 李慧琼表示，民建聯不少成員正積極準備或考慮參選，但未有透露參選的確實人數。（胡偉明攝）

選舉委員會分組界別選舉提名期今日展開，民建聯主席李慧琼表示，黨內不少成員正積極準備或考慮參選，但未有透露參選的確實人數，以及目標要取得的席位數目，僅強調正與業界溝通協調，適時會公布黨員的參選情況。

李慧琼表示，該黨希望日後與選委會成員合作，推動本港走向良政善治，逐步解開深層次矛盾。被問到新一屆選委會組成後，民建聯的選委日後會否提名非建制派人士參選立法會？李慧琼相信，民建聯和其他選委均會考慮一籃子因素，但強調，參選人最基本要愛國愛港，真心實意擁護《基本法》和效忠特區，亦會視乎有關人士過去工作表現。

她又形容，選委會提名期開始，標誌完善選舉制度正式落實，希望政府加強解説和宣傳工作，讓市民掌握選委會在本港政治體制下的角色功能，同時因應本港疫情仍然反覆作謹慎安排。

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記者：胡偉明