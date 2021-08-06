【凍齡女優】54歲天海祐希信肌肉多過男人　日劇女王：不要成為別人的複製品

▲ 日劇女王天海祐希的演出時有驚喜表現，原來養生養顏她也有心得。

8月8日是日劇女演員天海祐希54歲生辰，她頭角崢嶸才華出眾，破盡寶塚歌劇團紀錄短時間登上首席男役寶座，卻旋即轉換跑道，幾乎由零開始栽進演員之列。不少人從《女王的教室》認識這位耀眼女優，但她的堅毅早在成長中顯露，直至步入知天命之齡仍努力不懈，令人欽佩。

▲ 天海祐希保養得宜，與54歲真實之齡，外表年輕一大截。（研音）

天海祐希出生於日本東京的美容世家，嫲嫲是美容師，作為家族中的第三代唯一女性，繼承家業似順理成章，但她早已有進入演藝界之心。當她孩提時向家人說自己夢想是當演員時，嫲嫲便氣得七竅生煙，並取笑她長得又黑又醜，像極一根牛蒡，根本與明星無緣。天海氣得落淚，幸得媽媽安慰及支持：你一定要做你喜歡的事情。

為入寶塚勤練芭蕾舞

天海中學就讀東京上野御徒町中學校，成績優異，並加入了戲劇學會。班主任建議她去考寶塚音樂學校，為增加入讀機會，她在高中時期特意學習芭蕾舞兩年。

1985年4月，她以第一名成績考入寶塚。剛入團，她以初舞台生的身份參加了「雪組」的新人公演，同年年尾，更成為了主役，創下了寶塚新人公演主役的紀錄。

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在寶塚要成為獨挑大樑首席男役，往往至少浸淫10年或以上，天海僅以6年達致，也是前無古人。她的反串男役迷倒不少女觀眾，公演門票曾被炒至100萬日圓（約7萬港元）的天價，有她演出的日子，總有無數粉絲在寶塚劇場外守候，對於熱情如火的癡心粉絲，天海卻希望她們可以冷靜：「時間寶貴，如果有等我的時間，請為你自己的人生好好計劃。因為不知道以後會怎樣，所以做不到自私的綁着你們。」雖然說話有點為自己「倒米」，但她是害怕粉絲追星而浪費光陰。

盡管快速上位，天海卻不戀棧，她擔任男役僅兩年於1995年8月便宣布退團，向着演員的道路進發。

女優之路非順逐

28歲才從演藝圈從頭開始，天海要從不起眼的小配角做起，為擺脫深入民心的男役印象，她多演性格溫柔婉約的女配角，佔戲不多，其實她亦遇上不少有發揮的角色，例如2001年電影《狗神》，飾演坊之宮美希，中年女主角邂逅新來的年輕教師，陷入纏綿的愛戀之中。

戲中女人味十足的天海，有火辣的激情戲。這戲亦為她帶來不少獎項，包括西班牙奇幻影展最佳女主角、第44回日本藍絲帶電影賞主演女優賞及第23回橫濱電影節主演女優賞。

▲ 新劇《緊急取調室》。

讓天海更「入屋」是其後幾套電視劇，2004、2005年的《離婚女律師》鍥而不捨又帶點儍氣的間宮貴子、《最後的禮物》中賺人熱淚的末期癌症媽媽平木明日香，顯示出她駕馭角色的多元。接下來膾炙人口的《女王的教室》，成為日劇經典之一，也令她躍上一綫女優之位。

之後她的電影、電視劇接踵而來，人氣一時無倆，但大多數都是氣場特強的幹練女強人、話事人角色，戲路反而狹窄了。不知是否2013年5月因演出舞台劇時曾發生心肌梗塞入院，稍後的兩、三年工作稍為減產，近年維持一年演出一至兩齣電視劇及舞台劇演出。

不婚之說

54歲的天海祐希至今未婚，曾多次表示不婚，她直言對婚姻不抱興趣，甚至說過「與其常去參加聯誼、相親，不如多去健身。男人會背叛你但肌肉不會」這種驚人言論。她認為：「幸福就是活着本身，不要成為別人的複製品，不要被他人影響，不要束縛自己，局限在一個角落，因為世界不只是一個價值觀，生活方式也並不是只有一種，人生道路是非常寛廣的。」對於大部分日本女性樂於婚後相夫教子、落葉歸根的想法，天海的決定確是不一樣。

▲ 天海祐希主演的《緊急取調室》第四季現正在日本播放，首播有14.7%的好成績。（研音）

天海祐希平時熱衷運動，保養得宜美貌如昔，有「美魔女」之稱，她表示日常並沒繁複的保養祕訣，只強調要好好卸粧，到台灣宣傳電影時，被發現活動一結束，就立刻卸粧；平時會以運動、浸浴來促進血液循，以及多吃發酵食物。她欣然接受年紀漸長，重點在於精神年齡，期望自己能優雅而美麗的老去。

記者：周美好

同場加映：李君妍訪問