【MIRROR成員】姜濤獻給故友的一封信　憑歌懷念跟知己一起走過日子

▲ 姜濤新歌《Dear My Friend》獻給離世好友。

昨晚姜濤公布新歌為《Dear Ｍy Friend》，憑歌寄意念今年初離世摯友，姜濤在深夜時份更連發12個IG Story帖文，盡展感觸。

新歌《Dear my friend,》是姜濤獻給一位已故摯友（花名：中鋒）的一封信。在歌曲的宣傳文案中，填詞人林若寧分享這次創作經過，表示是他鮮有地在還未收到旋律時便已收到歌手長長的文字。字裡行間當中有微笑有熱血有眼淚，那種積存已久的懷念與感情坦率直接。

作為填詞人的他只有盡忠職守做個「寫信佬」，為姜濤寫好這封給朋友的信：「願所有離開的人化作天上的星，抬頭便相見。」

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姜濤給填詞人林若寧的文字：

「新歌想要獻給一位已故摯友（花名：中鋒），他為人質樸憨厚，約三十歲的年紀竟還沒有談過一次戀愛，沒有牽過女生的手，性格單純到讓人懷疑。他的生活無欲無求，多年做著同一份技術類工作，沒有想要飛黃騰達的目標和願望，只求平淡地過好自己的生活。

▲ 姜濤昨日連出多個IG動態悼故友。

兒時夢想永無法成真

他又寫道:「我們識於微時，當時的我和他一樣身材肥胖而且癡迷於籃球，偶然的機會相識後便常常約在維園球場揮灑汗水、練習球技。同行的還有另一位好友—占士，我們自稱為「維園球場三劍客」，和他們相處的時光總是最快樂、最無拘無束的，這也在很大程度上彌補了我從小沒有兄弟姊妹的遺憾。當時我們的終極夢想是等都成家了，帶著各自的老婆孩子一起到美國打街球。」

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▲ 中鋒曾跟姜濤一同受訪。

「還記得從前參加大大小小的選秀比賽，中鋒都會到現場給我加油打氣；在減肥的痛苦日子裡，中鋒願意陪我到健身房運動減脂；假期也常和他結伴到台灣、日本旅行，吃遍當地美食；亦曾一起跨年，在維港岸邊觀賞新年花火，許下新年願望。而當我幸運踏上演藝圈道路後，中鋒也一如往常，在我身後默默給我支持、鼓勵。」

但天意弄人，在今年三月份的一個晚上，中鋒在和我們一起打完球回家路上，突然倒地抽搐，召來急救車後，我陪同他一起到醫院急救室，可惜最終醫生無力回天，中鋒就此離開人世，留下無限遺憾，也讓我們悲痛欲絕。 故此，我想出一首歌懷念這位曾陪伴我多年，情同手足的兄弟。

同場加映:姜濤訪問