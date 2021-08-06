  • 30°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶劫案】43歲男相約28歲女子酒店見面反遭搶劫　警方拘4人並起回部份財物

社會 14:42 2021/08/06

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

警方偵破「網絡搶劫黨」，並拘捕4人。圖為油尖警區刑事調查隊第10隊主管林家樂督察。（曾秋文攝）

警方偵破「網絡搶劫黨」，一名男子在上月底在社交平台認識一名女子，兩人相約到酒店房間，期間女騙案借機離開並偷走房卡，讓持刀同黨入內行劫，搶走3.5萬元現金和事主的私家車。警方經調查在本周拘捕4名男女，起回部份財物，其中兩人將在明日（7日）提堂。

點擊圖片即看警方行動詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

油尖警區刑事調查隊第10隊主管林家樂督察表示，早前一名43歲男子上月28日透過網上社交平台認識一名28歲女子，翌日雙方相約在旺角區見面，男事主駕駛私家車接載女子到尖沙咀一酒房間相聚，期間女子訛稱到街上買啤酒，離開時偷取房卡。約半小時後，突然有4名男子闖入高呼：「打劫！」，當中3人更持利刀，同時拿起房間內硬物，不由分說向男事主襲擊，一輪施襲後搶去3.5萬元財物，和到附近偷取男事主價值約30萬元的私家車。男事主在遇襲期間拿起被鋪遮擋，幸僅受輕傷。

警方油尖警區刑事調查隊第10隊接手跟進，稍後在旺角聯運街尋回失車，並迅速鎖定目標男子，得悉他們租住酒店，但會不停轉換地點，相信是逃避警方追捕，至本月3日至5日，警方採取行動，在旺角一劏房和酒店房間，共拘捕3男1女(28至71歲)，涉嫌「搶劫」及「未獲授權而取用運輸工具」罪，檢獲1.2萬元現金、5部手機和犯案時穿著衣物，他們報稱建築工人和無業。其中兩人稍後將落控，明日（7日）將在九龍城裁判法院提堂，另外1男1女已獲准保釋。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文、曾卓鋒

相關文章

【打擊私煙】海關元朗破懷疑私煙貯存倉庫　檢130萬支私煙涉值約360萬元36歲男子被捕
17:38 2021/08/04
【打擊私煙】海關元朗破懷疑私煙貯存倉庫　檢130萬支私煙涉值約360萬元36歲男子被捕
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
15:58 2021/08/04
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
【打擊販毒】警方元朗單位拘兩男檢約2.7公斤霹靂可卡因等毒品　市值約670萬元
15:51 2021/08/05
【打擊販毒】警方元朗單位拘兩男檢約2.7公斤霹靂可卡因等毒品　市值約670萬元
【涉襲擊兒子】涉家中虐打5歲兒子　停職男警被控准保釋9月再訊
12:41 2021/08/05
【涉襲擊兒子】涉家中虐打5歲兒子　停職男警被控准保釋9月再訊
【打擊販毒】警方將軍澳拘3父女涉販毒　檢獲70磚共重24公斤懷疑4號海洛英
17:10 2021/08/05
【打擊販毒】警方將軍澳拘3父女涉販毒　檢獲70磚共重24公斤懷疑4號海洛英
【懷疑子彈】廣播道龍翔苑發現逾2000發子彈　警檢走並轉交軍火專家化驗
17:25 2021/08/05
【懷疑子彈】廣播道龍翔苑發現逾2000發子彈　警檢走並轉交軍火專家化驗
【強制檢疫】27歲男違強制檢疫令　被判監10日
19:46 2021/08/05
【強制檢疫】27歲男違強制檢疫令　被判監10日
【串謀詐騙】涉以虛假文件詐騙政府百分百擔保貸款　警方拘66人涉款1.4億元
今日 12:22
【串謀詐騙】涉以虛假文件詐騙政府百分百擔保貸款　警方拘66人涉款1.4億元

你可能感興趣

【打擊私煙】海關元朗破懷疑私煙貯存倉庫　檢130萬支私煙涉值約360萬元36歲男子被捕
17:38 2021/08/04
【打擊私煙】海關元朗破懷疑私煙貯存倉庫　檢130萬支私煙涉值約360萬元36歲男子被捕
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
15:58 2021/08/04
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
【打擊販毒】警方元朗單位拘兩男檢約2.7公斤霹靂可卡因等毒品　市值約670萬元
15:51 2021/08/05
【打擊販毒】警方元朗單位拘兩男檢約2.7公斤霹靂可卡因等毒品　市值約670萬元
罪案 尖沙咀 九龍城 香港 旺角 經濟 搶劫 劏房 酒店 社交平台

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】